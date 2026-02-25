Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

(VTC News) -

Ngày 25/2, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và các tổ chức đảng trong Quân đội, Công an, doanh nghiệp... với hơn 2 triệu đại biểu tham dự.

Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự tại Hội trường Diên Hồng.

Theo chương trình, hội nghị sẽ nghe: chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam" do Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt; chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước" do Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt; chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW" do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình truyền đạt.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội).

Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị nêu rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh.

Kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới...

Phấn đầu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; năm doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới...

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang.

Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.