Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 31/1 đến 6/2

Từ ngày 31/1 đến 6/2, Báo Điện tử VTC News nhận được hơn 3,5 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Anh Lò Văn Lả trong bài viết “Mất mẹ, mất con chỉ trong 40 ngày, người đàn ông 33 tuổi lại đối mặt ung thư gan”.

- Em Phàn Trọng Quý trong bài viết “Chàng trai 19 tuổi gặp tai nạn khi bốc gỗ, 20 triệu vay mượn không đủ viện phí”.

- Anh Lê Thanh Hiển trong bài viết “Vợ bán mảnh ruộng cuối cùng để cứu chồng bỏng 62% cơ thể”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 31/1 đến 6/2 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.