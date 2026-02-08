400 hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại xã A Sào nhận quà Tết

(VTC News) -

Sáng 8/2, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) và Báo Điện tử VTC News trao 400 phần quà Tết tới 400 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Sào, Hưng Yên, với tổng trị giá 240 triệu đồng.

Mỗi phần quà Tết gồm tiền mặt (500.000 đồng) và quà trị giá 100.000 đồng được gửi đến từng hộ vào ngày giáp Tết Nguyên đán.

Các phần quà được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hoàn cảnh khó khăn để mọi người đón Tết đầm ấm, đầy đủ hơn.

Ông Lương Quốc Đoàn (ngoài cùng bên phải) trao tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, những phần quà có ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, "không bỏ ai lại phía sau", là sự góp sức, động viên, chia sẻ khó khăn giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui vẻ, hạnh phúc, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Xuân Đài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Sào gửi lời cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Thiện tâm và Báo Điện tử VTC News đã dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn những phần quà đầy ý nghĩa.

Ông Nguyễn Xuân Đài gửi lời cảm ơn đến Báo Điện tử VTC News, Quỹ Thiện tâm, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm.

Theo ông Đài, những phần quà đã kịp thời hỗ trợ, giúp các hộ vơi bớt khó khăn để đón một cái Tết vui tươi, đầy đủ hơn.

"Đây là món quà tinh thần vô cùng lớn, là sự động viên, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quỹ Thiện tâm, Báo Điện tử VTC News, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm... Những phần quà góp sức động viên người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt, đầy đủ, ấm no và hạnh phúc”, Bí thư Đảng uỷ xã A Sào nói.

Chương trình tặng quà tại xã A Sào, Hưng Yên là hoạt động thiết thực, là nghĩa cử thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn sâu sắc của người Việt mỗi dịp Tết đến Xuân về.