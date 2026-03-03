Hàng loạt chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông vẫn chưa thể cất cánh

(VTC News) -

Cụ thể, hãng hàng không Qatar Airways (Qatar) hủy chuyến bay số hiệu QR983 từ Hà Nội đến Doha (Qatar) có lịch khởi hành vào 8h55 ngày 3/3, khiến 271 hành khách bị ảnh hưởng.

Chuyến bay số hiệu QR977 từ Hà Nội - Doha lúc 19h10 ngày 3/3 và chuyến bay QR985 giữa Hà Nội - Doha lúc 1h45 ngày 4/3 đến thời điểm này chưa có thông tin.

Hãng hàng không Emirates (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) cũng chưa công bố thông tin về chuyến bay EK395 từ Hà Nội đến Dubai lúc 0h25 ngày 4/3.

Hãng hàng không Etihad Airways (UAE) chưa công bố thông tin chuyến bay EY433 từ Hà Nội đến Abu Dhabi(UAE) lúc 20h ngày 3/3.

Riêng hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn khai thác bình thường đường bay chở khách giữa Hà Nội và Istanbul trong ngày 3/3.

Thông tin về các đường bay bị đóng, hạn chế. (Ảnh: Cục Hàng không)

Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, do ảnh hưởng chiến sự tại khu vực Trung Đông, tính đến 8h ngày 3/3 một số vùng thông báo bay (FIR) vẫn đóng cửa hoàn toàn gồm: Bahrain FIR đóng cửa toàn bộ FIR từ 21h34 UTC (UTC là giờ phối hợp quốc tế, muộn hơn giờ Việt Nam 7 tiếng) từ 2 - 4h UTC ngày 3/3/2026.

Tehran FIR (Iran) đóng cửa toàn bộ FIR đến 8h30 UTC ngày 3/3; đồng thời cảnh báo khu vực xung đột có thể mở rộng ra vùng biển quốc tế thuộc vịnh Ba Tư và biển Oman.

Doha FIR (Qatar) đóng cửa toàn bộ FIR đến 4h UTC ngày 3/3/2026.

Jordan FIR đóng cửa không phận hằng ngày từ 15 - 6h UTC từ ngày 2 đến 5/3/2026.

Các FIR hạn chế, áp dụng biện pháp đặc biệt gồm:

Emirates FIR (UAE): đóng cửa một phần FIR, chỉ cho phép máy bay đến/đi theo các lộ điểm được chỉ định, chuyến bay quá cảnh chỉ cho phép theo hướng tây qua điểm LUDID.

Một số đường hàng không (M318, M550) đóng do hoạt động quân sự. Sân bay Ras Al Khaimah tạm đóng.

Jeddah FIR (Saudi Arabia): áp dụng biện pháp dự phòng điều hành bay. Nhiều tuyến đường bay được thiết lập để định hướng luồng trong việc cung cấp dịch vụ không lưu không khả dụng trong khu vực quy định..