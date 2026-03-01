Hàng trăm nghìn hành khách mắc kẹt, hơn 1.000 chuyến bay bị hủy ở Trung Đông

(VTC News) -

Căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran đang đẩy ngành hàng không Trung Đông vào tình trạng rối loạn nghiêm trọng. Hàng trăm nghìn hành khách bị kẹt lại tại các sân bay, trong khi hơn 1.000 chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông bị hủy bỏ.

Nhiều quốc gia trong khu vực đồng loạt đóng cửa không phận, khiến ba sân bay then chốt kết nối châu Âu, châu Phi và phương Tây với châu Á phải ngừng hoạt động.

Hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt hoặc buộc phải chuyển hướng sang các sân bay khác sau khi Israel, Qatar, Syria, Iran, Iraq, Kuwait và Bahrain đóng cửa vùng trời.

Trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho biết không có chuyến bay nào bay qua Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất sau khi nước này thông báo “đóng cửa tạm thời và một phần” không phận.

Hàng trăm nghìn du khách bị mắc kẹt hoặc phải chuyển hướng do việc đóng cửa không phận ở Trung Đông. (Nguồn: The Guardian)

Việc này khiến các sân bay tại Dubai, Abu Dhabi và Doha phải dừng khai thác, kéo theo hàng nghìn chuyến bay của các hãng hàng không lớn ở Trung Đông bị hủy.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, ba hãng hàng không chủ lực hoạt động tại các sân bay này - Emirates, Qatar Airways và Etihad - mỗi ngày phục vụ khoảng 90.000 hành khách quá cảnh, chưa kể lượng lớn khách bay đến các điểm khác trong khu vực. Sân bay Dubai hiện là sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về các chuyến bay quốc tế.

Một số sân bay quốc tế lớn trong khu vực cũng trở thành mục tiêu trong các đòn đáp trả của Iran. Sân bay quốc tế Dubai và khách sạn Burj Al Arab bị hư hại, bốn người bị thương. Cơ quan quản lý sân bay Abu Dhabi từng đăng trên mạng xã hội X rằng một sự cố tại sân bay quốc tế Zayed khiến một người thiệt mạng và bảy người bị thương, tuy nhiên bài đăng sau đó đã bị xóa.

Bản đồ của Flightradar24 cho thấy sáng sớm Chủ nhật, vùng trời Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Bahrain, UAE và Qatar gần như không có máy bay dân dụng hoạt động.

Hành khách đi Trung Đông chờ đợi tại sân bay quốc tế Tribhuvan, Nepal. (Nguồn: The Guardian)

Dịch vụ theo dõi bay cho biết một thông báo hàng không mới (NOTAM) đã gia hạn việc đóng cửa không phận Iran ít nhất đến 8h30 sáng thứ Ba theo giờ Anh.

“Hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho việc chậm hoặc hủy chuyến trong vài ngày tới khi tình hình còn diễn biến phức tạp”, chuyên gia hàng không Henry Harteveldt, Chủ tịch Atmosphere Research Group, nhận định.

Các hãng hàng không bay qua Trung Đông buộc phải đổi hướng bay để tránh khu vực xung đột, nhiều chuyến chuyển xuống phía nam qua Ả Rập Xê Út.

Điều này làm tăng thời gian bay, tiêu hao thêm nhiên liệu và khiến chi phí vận hành tăng cao, kéo theo nguy cơ giá vé tăng nếu xung đột kéo dài. Lượng chuyến bay dồn về cũng gây áp lực lớn lên hệ thống kiểm soát không lưu tại Ả Rập Xê Út.

Các lệnh đóng cửa không phận tại Trung Đông còn có nguy cơ nghiêm trọng hơn nếu xung đột lan sang khu vực Pakistan - Afghanistan, khiến các hành lang bay giữa châu Âu và châu Á bị thu hẹp.