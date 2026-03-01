Tổng thống Iran: 'Trả thù là quyền và nghĩa vụ' của Tehran

(VTC News) -

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành là “một tuyên chiến chống lại người Hồi giáo, đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite trên toàn thế giới”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters)

Trong thông điệp chia buồn trước lễ tang ông Khamenei diễn ra ngày Chủ nhật, ông Pezeshkian gọi đây là “một trong những thử thách nghiêm trọng nhất mà thế giới Hồi giáo phải đối mặt hiện nay”.

“Iran coi việc tìm kiếm công lý và trả đũa những kẻ phải chịu trách nhiệm cho tội ác lịch sử này, cả những người trực tiếp thực hiện lẫn những người ra lệnh, là nghĩa vụ và quyền chính đáng của mình, và chúng tôi sẽ theo đuổi trách nhiệm đó với quyết tâm cao nhất”, ông Pezeshkian tuyên bố.

Cùng ngày, quan chức an ninh cấp cao của Iran, ông Ali Larijani, cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ và Israel.

Trên mạng xã hội X, ông cho biết: “Hôm qua Iran đã phóng tên lửa vào Mỹ và Israel, và các đòn tấn công đã gây thiệt hại. Hôm nay chúng tôi sẽ đánh họ bằng một sức mạnh chưa từng thấy từ trước tới nay."

Ngay trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng đăng trên mạng xã hội rằng Iran “sẽ tấn công rất mạnh trong hôm nay, mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây”, đồng thời cảnh báo Tehran không nên thực hiện hành động đó. “Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một sức mạnh chưa từng thấy”, ông Trump viết.