Nổ lớn rung chuyển thủ đô Iran, Israel tuyên bố đánh vào trung tâm thành phố

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết nhiều tiếng “nổ khủng khiếp” đã vang lên tại thủ đô Tehran, được cho do các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích.

Theo ghi nhận ban đầu, vụ nổ tạo ra cột khói dày đặc bốc cao trên bầu trời Tehran và khiến nhiều khu vực xung quanh rung chuyển.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Không quân nước này đang tiến hành một làn sóng không kích mới nhằm vào trung tâm Tehran. Trong tuyên bố chính thức, IDF cho biết: “Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch ‘Sư tử gầm’, chúng tôi tấn công các mục tiêu của chế độ Iran ngay tại trái tim Tehran”.

Quân đội Israel cho biết trong 24 giờ qua, Không quân nước này đã tiến hành các đợt không kích quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và “mở đường tiến vào Tehran”.

Hiện chưa có thông tin chính thức về mục tiêu cụ thể của đòn tấn công cũng như thiệt hại ban đầu. Tuy nhiên, hình ảnh và thông tin tại hiện trường cho thấy tâm điểm vụ nổ dường như nằm ở một khu vực có trụ sở cảnh sát quốc gia và Đài Truyền hình Nhà nước Iran.

Diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang, trong bối cảnh xung đột đang lan rộng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn sâu rộng hơn trong khu vực.

