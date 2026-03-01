Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/3/2026 - XSKG 1/3

XSKG 1/3. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 1/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn), mỗi giải sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ do đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật sẽ do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.