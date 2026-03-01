Cấp dưới khai đưa gần 13 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến nói chỉ nhận 2,5 tỷ 

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước. Bà Tiến bị cáo buộc có sai phạm xuyên suốt trong 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2, gây gây thiệt hại 803 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước và Nhận hối lộ.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Ở hành vi nhận hối lộ, cơ quan điều tra điều tra xác định, hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được chia thành 10 gói thầu. Các nhà thầu đã liên hệ với Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng để nhờ giúp đỡ được thực hiện gói thầu.

Đối với các nhà thầu liên hệ và được Nguyễn Thị Kim Tiến giúp đỡ thì bà Tiến sẽ trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Chiến Thắng. Đối với các nhà thầu liên hệ trực tiếp với Nguyễn Chiến Thắng thì Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến Nguyễn Thị Kim Tiến.

Khi trao đổi với các nhà thầu, Thắng đã thoả thuận, thống nhất với họ về việc tạo điều kiện để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Tháng 9/2017, sau khi bị can Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, bị can Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách, sau đó làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế. Thời điểm đó, bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện hai dự án trên. Tuy nhiên, do cả hai dự án khó khăn trong việc triển khai thực hiện nên bị can Tuấn mới nhận được tổng số tiền 12,17 tỷ đồng từ ba nhà thầu.

Bị can Nguyễn Chiến Thắng khai, đã nhận hối lộ tổng số 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của hai dự án. Số tiền này, bị can Thắng chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD; chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỷ đồng; chi chúc Tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho các cá nhân tại một số bộ, ngành 2,4 tỷ đồng...

Bị can Nguyễn Hữu Tuấn khai, sau khi nhận hối lộ cũng đưa cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi phạm tội trong việc thuê tư vấn nước ngoài, tuyển chọn, phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc hai dự án xây dựng bệnh viện cơ sở 2…

Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần cầm từ Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận từ Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn về việc đưa và nhận tiền.

Cơ quan điều tra đối chất giữa bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và bị can Nguyễn Chiến Thắng nhưng hai bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ như 2 cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn.