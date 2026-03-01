Tranh cãi dữ dội quanh tập tục phụ nữ không được tế tổ ở Trung Quốc

(VTC News) -

Đoạn video về nghi lễ truyền thống dịp Tết Nguyên đán tại làng Đại Lôi, huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dân mạng nước này. Hơn 600 người đàn ông thuộc dòng họ Lôi xếp hàng dài trên thảm đỏ trước nhà thờ tổ. Dựa trên tuổi tác và thứ bậc trong gia tộc, họ lần lượt thực hiện 3 lần bái và quỳ lạy trước bài vị tổ tiên.

Nghi lễ này được cho là đã tồn tại bền bỉ suốt hơn 6 thế kỷ qua. Mỗi dịp năm mới, mọi người đàn ông họ Lôi đều trở về làng để làm lễ, cầu nguyện sự che chở, thịnh vượng và sức khỏe cho gia đình. Trong khi đó, phụ nữ chỉ đứng bên cạnh để quan sát và chụp ảnh lưu niệm.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, thanh niên hành lễ với các bậc cao niên trong làng để nhận lì xì và bánh kẹo. Nghi lễ này được cho là đã tồn tại bền bỉ suốt hơn 6 thế kỷ qua, trở thành một nét đặc trưng của làng Đại Lôi, thậm chí thu hút cả khách du lịch đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ.

Hàng trăm người đàn ông lễ bái còn phụ nữ thì không được tham gia.

Sau nghi lễ, đàn ông họ Lôi sẽ đi chúc Tết những người dân khác trong làng, không phân biệt họ hàng hay không. Một cư dân địa phương cho biết nghi lễ này giúp thắt chặt mối quan hệ cộng đồng, tăng cường sự đoàn kết dòng tộc và việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện.

Tuy nhiên, các video liên quan làm dấy lên những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng bình luận rằng Sơn Đông đúng là quê hương của Khổng Tử, và việc duy trì truyền thống cùng sự tôn kính tổ tiên như vậy là rất đáng ngưỡng mộ. Người dùng khác bày tỏ sự xúc động trước nghi lễ hoành tráng và coi đó là tinh túy thực sự của ngày Tết.

Tuy nhiên, rất nhiều người có phản ứng tiêu cực. Một cư dân mạng đặt câu hỏi tại sao chỉ có nam giới được hành lễ trong khi phụ nữ phải đứng bên lề, cho rằng đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ ẩn dưới danh nghĩa di sản văn hóa. Một ý kiến khác nhận định rằng dù Nho giáo mang lại nhiều giá trị triết học sâu sắc, một số hủ tục, tập tục lạc hậu vẫn đang lưu truyền.

Sơn Đông - nơi sinh của Khổng Tử - vốn được tôn vinh là trung tâm của nền văn hóa lễ giáo Trung Hoa. Nho giáo đặc biệt coi trọng các nghi lễ và đạo đức ứng xử, bao gồm cả sự phân chia lao động truyền thống giữa nam và nữ. Nguyên tắc "nam chủ ngoại, nữ chủ nội" (đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà) từng là cốt lõi để duy trì cấu trúc gia đình truyền thống.

Đàn ông được xem là người thừa kế chính của gia đình, phải lo chuyện hương khói tổ tiên. Tính gia trưởng ăn sâu từ xã hội phong kiến vẫn tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ tại một số khu vực ở Trung Quốc ngày nay. Nhiều vùng nông thôn vẫn duy trì tập tục như phụ nữ không được ngồi cùng mâm với nam giới hoặc không được phép thăm mộ tổ tiên.