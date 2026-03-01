Truyền thông Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng

(VTC News) -

Mỹ công bố các video tên lửa, máy báy tấn công Iran từ ngoài khơi

Các hãng thông tấn Tasnim và Fars xác nhận cái chết của Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei trong cuộc tấn công của Mỹ - Israel.

Hãng thông tấn Fars đưa tin chính phủ đã tuyên bố 40 ngày quốc tang sau vụ ám sát ông Khamenei, cùng với bảy ngày nghỉ lễ. Chưa có thông tin chi tiết nào liên quan đến vụ ám sát được công bố.

Truyền thông Iran cho biết Lãnh tụ tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị ám sát.

Trước đó, Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin rằng con gái, con rể và cháu trai của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công.

Các phương tiện truyền thông Iran liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và một số quan chức cấp cao của Iran ban đầu phủ nhận các báo cáo về cái chết của lãnh đạo tối cao nước này, dù Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra khẳng định.

Theo Al Jazeera, hiến pháp Iran có quy trình xử lý trường hợp lãnh đạo tối cao qua đời. Theo quy trình đó, sẽ có một hội đồng gồm ba người, bao gồm tổng thống Iran, người đứng đầu ngành tư pháp và một giáo sĩ từ Hội đồng Giám hộ nắm quyền điều hành đất nước.

Hiện nay, đã xuất hiện các báo cáo về việc trao quyền cho Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng chưa được xác nhận.

Việc ông Khamenei bị ám sát có thể đánh dấu thay đổi lớn ở Iran và khu vực. Ông đóng vai trò then chốt trong Cách mạng Hồi giáo, nhân vật trung tâm và có vai trò then chốt trước và sau cách mạng, được tôn vinh như một vị tử đạo của Cách mạng Hồi giáo.

Cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran bước sang ngày thứ 2. Iran cũng tăng cường trả đũa bằng tên lửa và UAV.

*Tiếp tục cập nhật