Truyền thông Iran đưa tin con gái, cháu trai lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng

(VTC News) -

Theo Al Jazeera, hãng thông tấn liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đưa tin con gái, con rể và cháu trai của Lãnh tụ tối cao Khamenei thiệt mạng trong một cuộc tấn công.

Các quan chức Iran và truyền thông nhà nước cho đến nay vẫn chưa xác nhận thông tin ông Khamenei bị giết. Văn phòng của ông gọi những thông tin về cái chết của ông là “chiến tranh tâm lý”.

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đang thực hiện “một đợt tấn công khác” nhằm vào “hệ thống tên lửa đạn đạo và phòng không của Iran”.

HRANA - một cơ quan hoạt động tại Mỹ cho biết ít nhất 133 thường dân thiệt mạng ở Iran và 200 người bị thương trong các cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran.

Ngoài ra, HRANA cho biết ít nhất 8 binh sỹ thiệt mạng và 2 người bị thương. Nhóm này cho biết con số thương vong được thống kê đang là “con số tối thiểu và thận trọng”; “số lượng thương vong dân sự thực tế có thể cao hơn con số này”.

Trước đó, hãng truyền thông nhà nước Iran Press TV đưa tin rằng 201 người thiệt mạng và 747 người khác bị thương trên khắp 24 tỉnh thành, dẫn lời Hội Chữ thập đỏ Iran.

Cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kết thúc vào khoảng 23h GMT. Cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ. Hội đồng được nghe bài phát biểu của cả 15 thành viên cũng như Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres, các đại sứ của Iran và Israel.

Trước hết, ông Guterres phát biểu lên án điều mà ông gọi là “hành động gây hấn trắng trợn” của Mỹ và Israel đối với Iran, gọi đó là “vi phạm bất hợp pháp” Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhưng sau đó cũng lên án các hành động trả đũa của Iran. Tổng thư ký cho rằng đây là sự leo thang có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đại sứ Iran lưu ý rằng các cuộc tấn công xảy ra giữa lúc đàm phán hạt nhân đang tiếp diễn, trong khi các phái viên của Mỹ và Israel cho biết các cuộc đàm phán đã đi đến hồi kết và không còn lý do gì để tiếp tục nữa.

Rõ ràng là có sự chia rẽ rất lớn về việc liệu các cuộc đàm phán này có nên tiếp tục hay không, và điều gì sẽ xảy ra ở thời điểm này khi chúng đã đi chệch hướng.

Không lâu sau, hãng thông tấn Mehr của Iran tiếp tục đưa tin về hai vụ nổ ở thủ đô.

Hôm 28/2, Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Donald Trump xác nhận "các chiến dịch quân sự quy mô lớn".

Các mục tiêu được báo cáo bao gồm văn phòng của lãnh đạo tối cao Iran, văn phòng tổng thống ở Tehran và các địa điểm quân sự trên toàn quốc. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 53 người đã thiệt mạng tại một trường nữ sinh.

Để trả đũa, Iran phát động các cuộc tấn công vào Israel, trong khi thiệt hại liên quan đến các cuộc tấn công của Iran đã được báo cáo trên khắp khu vực Vịnh, bao gồm Qatar, UAE và Kuwait. Các vụ nổ ở UAE, Bahrain và Qatar khiến chính quyền phải tạm dừng mọi chuyến bay đến và đi từ sân bay Dubai, các quan chức đang theo dõi sát sao tình hình.