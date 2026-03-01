Ông Trump nói lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chết, Iran phủ nhận

(VTC News) -

Ông Trump đưa ra thông báo sau khi các nguồn tin của Israel kết luận vào đầu ngày thứ Bảy, rằng Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran đã chết, mặc dù chưa có bằng chứng công khai nào được đưa ra.

Cuộc tấn công hôm thứ Bảy diễn ra sau khi các quan chức của chính quyền Trump kết luận rằng các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Iran đã bế tắc, họ khó có khả năng đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ mọi nỗ lực để có được vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo tối cao của Iran, Ali Khamenei.

Ông Trump chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc chiến hoặc vạch ra kế hoạch dài hạn hơn để ổn định và tái thiết, nhưng trong bài đăng trên Truth Social, ông ám chỉ rằng các cuộc tấn công có thể tiếp tục trong vài ngày.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết lãnh đạo tối cao và Tổng thống Iran "an toàn và khỏe mạnh", trong khi hệ thống chính phủ Iran "đang hoạt động".

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars News nói tuyên bố của Trump là "vô căn cứ", trích dẫn "các nguồn tin đáng tin cậy". Bản tin được chia sẻ trên Telegram, không nêu rõ đang đề cập đến tuyên bố nào của Trump. Bài đăng chỉ bao gồm một hình ảnh của ông Trump.

Theo truyền thông nhà nước Iran, hơn 200 người thiệt mạng.

Iran đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào căn cứ quân sự của Mỹ, Israel và các mục tiêu khác trên khắp Trung Đông, làm rung chuyển các khu vực đông dân cư, làm gián đoạn giao thông hàng không và vận chuyển dầu mỏ.

Quân đội Mỹ báo cáo không có thương vong nào liên quan đến chiến đấu. Các đội chống khủng bố của FBI đang trong tình trạng báo động cao. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới nên “thận trọng hơn”.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất gọi cuộc xung đột là “khoảnh khắc lịch sử” ở Trung Đông, nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đã thất bại trong việc đảm bảo sự ổn định của khu vực.