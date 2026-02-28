Khởi tố 4 thanh niên hỗn chiến trong tiệc tất niên ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với T.H. Anh (31 tuổi), Đ.N. Khương (33 tuổi), H.Q. Duy (23 tuổi) và L.Q. Thông (28 tuổi), về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, tối 10/2/2026 (23 tháng Chạp), nhóm của Thông và Duy đến nhậu tất niên tại một quán trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12 cũ).

Cùng thời điểm, nhóm của Anh và Khương cũng ngồi bàn bên cạnh. Dù không quen biết, hai bên vẫn giao lưu, mời bia qua lại.

Đến khuya, khi nhóm Thông định đi hát karaoke, Duy đã cầm ly sang bàn Anh và Khương để "mời lượt cuối". Do Khương từ chối uống nên hai bên xảy ra cự cãi.

4 thanh niên lao vào hỗn chiến vì mâu thuẫn từ bàn nhậu. (Ảnh cắt từ clip)

Cho rằng Duy có lời lẽ thô tục, Anh yêu cầu Duy phải xin lỗi, khiến Duy hoảng sợ bỏ chạy và gọi đồng đội quay lại ứng cứu.

Theo điều tra của Cơ quan chức năng, Thông đã chở Duy về phòng trọ lấy dao dài 38 cm giấu vào áo khoác, rồi quay lại "tính sổ".

Tại quán nhậu, hai bên lao vào hỗn chiến. Nhóm Khương và Anh đánh ngã Duy. Thông đã rút dao chém vào tay Anh nhưng không gây thương tích nặng.

Nhưng trong lúc giằng co, Anh lấy được dao từ Thông và dùng bản dao đánh trả vào lưng Thông. Do quá say xỉn và bị thương, Thông ngất xỉu tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.

Người dân cũng quay clip toàn cảnh hỗn chiến và đăng tải lên mạng xã hội. Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy xét, triệu tập các 2 nhóm này làm việc. Tại cơ quan công an, 2 nhóm đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, xử lý.