Năm 2025, thu nhập của nhân viên ngân hàng ra sao?

(VTC News) -

Trong năm 2025, VietinBank dẫn đầu về mức độ chịu chi cho nhân viên, mức chi bình quân cho nhân viên hàng tháng là hơn 53,6 triệu đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, tương ứng với mức tăng thêm 9,7 triệu đồng/người/tháng so với cùng kỳ năm 2024.

BIDV giữ vị trí á quân trên bảng xếp hạng về mức độ chịu chi cho nhân viên, dẫn trước MB với chi phí bình quân nhân viên hàng tháng là 50,9 triệu đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối năm ngoái, số nhân viên của BIDV vượt 29.200 người, tăng hơn 270 nhân viên so với đầu năm.

MB đứng thứ ba trong danh sách, với thu nhập bình quân 49,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Nhân viên Techcombank cũng có mức thu nhập bình quân khá cao với 47 triệu đồng, trong đó 37 triệu là lương cơ bản. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thu nhập của "người Techcombank" thụt lùi trong 5 năm qua, giảm 1 triệu đồng so với 2024.

Năm 2025 thu nhập nhiều nhân viên ngân hàng tăng đáng kể. (Ảnh minh hoạ).

Vietcombank với chi phí bình quân cho nhân viên là 47,7 triệu đồng/tháng, cải thiện 11% so với cùng kỳ năm 2024. Tại ngày 31/12/2025, nhà băng này có hơn 23.400 người giảm khoảng 850 người so với đầu năm.

VietinBank cũng là ngân hàng mà nhân viên có mức thu nhập bình quân tốt, lên tới 45 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân nhân viên BIDV và Vietcombank cùng tăng khoảng 4 triệu đồng, lần lượt đạt 42,64 triệu đồng và 42 triệu đồng/người/tháng, đứng thứ ba và thứ năm trong bảng xếp hạng.

Trong top những ngân hàng dẫn đầu về thu nhập nhân viên cao nhất còn có ngân hàng NCB (39,83 triệu đồng), HDBank (38,65 triệu đồng), và ACB (37,75 triệu đồng).

Trong đó, NCB gây bất ngờ khi mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên tăng thêm gần 9 triệu đồng/người/tháng so với năm 2024.

Còn tại ACB, dù thu nhập mỗi tháng của nhân viên lên đến 37,75 triệu đồng, nhưng tiền lương bình quân chỉ 14 triệu đồng/tháng.

Năm 2025, thu nhập nhiều nhân viên ngân hàng cũng tăng mạnh. Trong đó, ABBank và VPBank nổi trội với mức tăng hơn 10 triệu đồng/tháng thu nhập bình quân cho nhân viên trong năm qua.

Cụ thể, thu nhập bình quân nhân viên ABBank tăng lên 34,08 triệu đồng/người/tháng. Còn VPBank hiện trả nhân viên 41,17 triệu đồng/người/tháng.

Tiếp đến là NCB và VietinBank với mức thu nhập bình quân mỗi tháng tăng thêm lần lượt 8,86 triệu đồng và 8 triệu đồng/người. Tương ứng, thu nhập bình quân nhân viên tại NCB năm qua vào khoảng 39,83 triệu đồng/người/tháng, còn tại VietinBank tăng lên 45,6 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân nhân viên Eximbank, VIB cũng tăng thêm bình quân khoảng 6-7 triệu/người.

Những ngân hàng có thu nhập bình quân mỗi tháng của cán bộ nhân viên thấp nhất có thể kể đến như: VietBank (17 triệu đồng), Saigonbank (22 triệu đồng), Bac A Bank (22,61 triệu đồng), Nam A Bank (24,45 triệu đồng) và VietA Bank (24,60 triệu đồng).