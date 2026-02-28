Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk

(VTC News) -

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực then chốt và nhiều tiềm năng của Đắk Lắk.

Đề xuất loạt dự án chiến lược

Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group cho biết, trải qua 33 năm phát triển, với tinh thần phụng sự từ Tâm cùng tầm nhìn dài hạn và nền tảng vững chắc, Tập đoàn T&T Group đã từng bước hình thành hệ sinh thái đa ngành vững mạnh.

Hiện T&T Group đang triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như: tài chính - ngân hàng; bất động sản; năng lượng; hạ tầng, logistics, hàng không; công thương; nông, lâm nghiệp và thể thao…

Tập đoàn đã và đang tiên phong đầu tư, phát triển và đưa vào vận hành nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ và các địa phương trong giai đoạn mới.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: T&T Group)

Tại Đắk Lắk, T&T Group xác định đây là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược đầu tư, kinh doanh dài hạn của Tập đoàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên, mở rộng không gian phát triển mới từ cao nguyên xuống đến duyên hải, trở thành cửa ngõ giao thương và trung tâm trung chuyển chiến lược vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đang đứng trước cơ hội hình thành không gian kinh tế liên vùng mới, với nhu cầu lớn về phát triển đô thị, hạ tầng, dịch vụ và năng lượng…

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T Group đã có báo cáo chi tiết về hiện trạng nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với các dự án trọng điểm mà doanh nghiệp đã và đang quan tâm tại Đắk Lắk, tập trung vào các lĩnh vực chính như quy hoạch, năng lượng tái tạo, bất động sản đô thị, du lịch - nghỉ dưỡng, nông - lâm nghiệp, logistics…

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu, đầu tư các dự án bất động sản đô thị và sinh thái - nghỉ dưỡng như Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, Khu đô thị thương mại dịch vụ Ea Tam, Khu đô thị Dấu ấn phía Đông, Dự án Sân golf và Khu biệt thự hồ Ea Ka…

Các dự án được T&T Group định hướng nghiên cứu trên cơ sở bám sát quy hoạch, đồng thời đón đầu nhu cầu phát triển đô thị – dịch vụ gia tăng khi Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, qua đó góp phần hình thành các khu vực động lực mới cho địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn T&T Group cũng đề xuất nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Chính phủ và khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cụ thể, Tập đoàn đã đề xuất danh mục đầu tư gồm các dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh với tổng công suất dự kiến khoảng 1.500 MW giai đoạn 2026-2030 (khoảng 1.500 MW gồm 1.000 MW điện gió và 500 MW điện mặt trời).

Đồng thời, T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch, trong đó xem xét gom các cụm dự án đơn lẻ thành các dự án có quy mô, công suất lớn, qua đó tiết kiệm quỹ đất, tối ưu hạ tầng truyền tải, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

T&T Group kiến nghị tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cung cấp danh mục các khu vực tiềm năng để nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo; đồng thời cam kết phối hợp đánh giá, hoàn thiện phương án đầu tư nhằm bảo đảm các dự án mới phù hợp quy hoạch ngành, khả thi về lưới điện và giải tỏa công suất.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đề xuất đưa các dự án đủ điều kiện vào danh mục tiềm năng trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở cho quá trình xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án trong thời gian tới, đồng thời áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án tiềm năng dựa trên năng lực, kinh nghiệm và cam kết tiến độ.

Song song với các đề xuất cụ thể nêu trên, trên cơ sở thế mạnh và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực như quy hoạch, logistics thông minh đa phương thức, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp…, Tập đoàn T&T Group mong muốn tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng các cơ hội đầu tư mới, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của tỉnh, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hợp tác lâu dài, phát triển bền vững

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư của Đắk Lắk, đặc biệt trong bối cảnh địa phương mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập với tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài cùng tỉnh trên cơ sở khai thác hài hòa tiềm năng địa phương, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Đắk Lắk trong khu vực Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, T&T Group khẳng định mong muốn đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk ngay từ khâu quy hoạch, trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, bài bản và dài hạn, cùng xây dựng tầm nhìn phát triển tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Đắk Lắk trong khu vực Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: T&T Group)

“Tập đoàn T&T Group luôn dành nhiều tâm huyết và sự gắn bó lâu dài đối với khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Chúng tôi mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược, đồng hành cùng địa phương trong tầm nhìn phát triển dài hạn, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk mới sau sáp nhập bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, song hiện vẫn thiếu những nhà đầu tư chiến lược.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Tập đoàn T&T Group sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược của địa phương, đồng thời cam kết sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác, từ khâu quy hoạch đến triển khai đầu tư.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua trao đổi với T&T Group, địa phương nhận thấy rất nhiều dư địa và tiềm năng để hợp tác chặt chẽ, thực chất giữa tỉnh và Tập đoàn trên nhiều lĩnh vực, điển hình như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch…

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà lưu niệm tới Ban lãnh đạo Tập đoàn T&T Group.

“Tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp cận đề xuất hợp tác đầu tư với T&T Group bằng nhiều phương thức khác nhau, tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai bài bản; đồng thời xem xét thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp, kết nối chặt chẽ với Tập đoàn, hướng tới tạo ra các sản phẩm hợp tác chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.