XSMT 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 28/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 28/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 28/2. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 28/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 28/2 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ có sự tham gia của Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được các Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng giải, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc lựa chọn các đại lý xổ số gần nơi cư trú để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Nhiều người ưu tiên nhận tiền tại đại lý được ủy quyền vì nhanh chóng, thuận tiện. Tuy nhiên, cách này thường kèm theo khoản phí hoa hồng đổi thưởng, dao động khoảng 0,5%–1% tùy khu vực.

- Nếu đến nhận thưởng tại công ty XSKT, người trúng sẽ được thanh toán đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng giải chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị để yêu cầu chi trả.

- Theo quy định, thời gian thanh toán giải thưởng tối đa là 05 ngày tính từ khi công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận đầy đủ đề nghị lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị phát hành thường xử lý nhanh chóng để chi trả tiền thưởng cho người trúng trong thời gian sớm nhất.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.