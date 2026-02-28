Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 28/2/2026 - XSHG 28/2

XSHG 28/2. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 28/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 28/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 28/2/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 28/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ do đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 sẽ do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 sẽ do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 28/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.