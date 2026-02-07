Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/2/2026 - XSHG 7/2

XSHG 7/2. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 7/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 7/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 7/2/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 7/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Hậu Giang các ngày quay trước

- XSHG 31/1, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 31/1/2026

XSHG 31/1, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 31/1/2026.

- XSHG 24/1/2026

XSHG 24/1, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 24/1/2026.

- XSHG 17/1/2025

XSHG 17/1, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 17/1/2026.

- XSHG 10/1/2026

XSHG 10/1, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 10/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSHG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Hậu Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số đầu tiên (chữ số ở hàng trăm nghìn) và chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 5 do đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ 7 do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

