Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 28/2/2026 - XSBP 28/2

XSBP 28/2. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 28/2/2026 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 28/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 28/2/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 28/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Bình Phước các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSBP 21/2, kết quả xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 21/2/2026

XSBP 21/2, kết quả xổ số Bình Phước ngày 21/2/2026.

- XSBP 14/2/2026

XSBP 14/2, kết quả xổ số Bình Phước ngày 14/2/2026.

- XSBP 7/2/2026

XSBP 7/2, kết quả xổ số Bình Phước ngày 7/2/2026.

- XSBP 31/1/2026

XSBP 31/1, kết quả xổ số Bình Phước ngày 31/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Cho vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 28/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.