Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 14/2/2026 - XSBP 14/2

XSBP 14/2. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 14/2/2026 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 14/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.
- Xổ số miền Nam thứ 2 gồm đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ 3 có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre mở thưởng.
- XSMN thứ 4 có đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ 5 có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ 6 có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.
- XSMN thứ 7 gồm có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM sẽ mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.
