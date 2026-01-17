Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 17/1/2026 - XSBP 17/1

XSBP 17/1. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 17/1/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 17/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 17/1/2026

Xem thêm KQXSBP các ngày quay gần đây nhất

- XSBP 10/1, kết quả xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 10/1/2026

XSBP 10/1, kết quả xổ số Bình Phước ngày 10/1/2026.

- XSBP 3/1/2026

XSBP 3/1, kết quả xổ số Bình Phước ngày 3/1/2026.

- XSBP 27/12/2025

XSBP 27/12, kết quả xổ số Bình Phước ngày 27/12/2025.

- XSBP 20/12/2025

XSBP 20/12, kết quả xổ số Bình Phước ngày 20/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự hàng so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 17/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.