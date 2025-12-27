Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 - XSBP 27/12

XSBP 27/12. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 27/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 27/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng sẽ được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Có Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ Năm: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- Chủ nhật: Do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay thưởng.

