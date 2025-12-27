Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 - XSBP 27/12

XSBP 27/12. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 do Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP 27/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSBP 20/12, kết quả xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 20/12/2025
- XSBP 13/12/2025
- XSBP 6/12/2025
- XSBP 29/11/2025
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng sẽ được 6 triệu đồng.
- Thứ Hai: Có Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.
- Thứ Ba: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng.
- Thứ Tư: Do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.
- Thứ Năm: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.
- Thứ Sáu: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long quay thưởng.
- Thứ Bảy: Do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.
- Chủ nhật: Do Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng quay thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 27/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.