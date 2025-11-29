Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/11/2025 - XSBP 29/11

XSBP 29/11. Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả các giải thưởng XSBP 29/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/11/2025 - XS đài Bình Phước thứ Bảy ngày 29/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt ngoại trừ hàng trăm nghìn, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp thực hiện quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN có đài Long An, Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 29/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.