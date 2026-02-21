3 cha con đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Chiều 21/2 (mùng 5 Tết), ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi - xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, khiến 3 người trong cùng một gia đình gặp nạn, trong đó 2 người đang mất tích.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. (Ảnh: C.A)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 cùng ngày, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê (thôn Cổ Lũy).

3 nạn nhân được xác định gồm: anh Trần Ngọc T. (SN 1988) và hai con là cháu Trần Ngọc Kim N. (SN 2013), cháu Trần Ngọc Gia P. (SN 2016), cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã kịp thời cứu vớt cháu Trần Ngọc Kim N. và đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Hiện sức khỏe cháu đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi điều trị.

Anh Trần Ngọc T. và cháu Trần Ngọc Gia P. bị sóng cuốn mất tích. Công an xã Tịnh Khê đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Công an tỉnh và người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tắm biển, đặc biệt tại những khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ.