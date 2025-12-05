Huy động nhiều thợ lặn giữa đêm tìm kiếm nam sinh đuối nước trên sông ở Gia Lai

Tối 5/12, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền giữa sông Hà Thanh khiến bé trai T.V.M (14 tuổi, trú phường Quy Nhơn) mất tích.

"Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương, huy động phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân", lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết.

Đội thợ lặn Quy Nhơn có mặt tại hiện trường trong đêm để tìm kiếm nam sinh T.V.M mất tích trên sông Hà Thanh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, hai cháu T.V.M. và V.T.K. (14 tuổi, cùng trú khu vực Tháp Đôi, phường Quy Nhơn) đến khu vực Tổ 1 (phường Quy Nhơn Đông) đánh bóng chuyền. Trong lúc vui chơi, bóng bị rơi xuống nước, trôi ra sông Hà Thanh.

K. và M. tự ý chèo thuyền thúng ra giữa sông để lấy bóng thì gặp đoạn nước chảy xiết khiến thuyền bị lật úp, cả hai hoảng hốt kêu cứu. Phát hiện sự việc, ông Trần Thanh Tuấn đã kịp thời chèo thuyền ra cứu được cháu K. Nhưng cháu M. bị nước cuốn chìm, mất tích.

Đến tối nay, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục sử dụng thiết bị bay để hỗ trợ định vị khu vực nạn nhân mất tích. Đồng thời, Công an phường Quy Nhơn Đông huy động thêm thợ lặn mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới lòng sông Hà Thanh.

Trước đó, sáng 22/11, lãnh đạo UBND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) xác nhận một vụ đuối nước khiến 2 trẻ em tử vong, trong đó 1 cháu là học sinh lớp 1 và 1 cháu đang học lớp 4.

Chiều 20/11, trên địa bàn thôn Thiên Ân, xã Ia Le cũng xảy ra vụ hai cháu nhỏ cùng nhau đi chơi rồi ngã xuống hố nước sâu dẫn đến tử vong thương tâm.

Nạn nhân là cháu N.B.L (SN 2019, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) và cháu V.H.B (SN 2016, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, cả hai đều cư trú tại thôn Thiên An, xã Ia Le).

Mặ dù UBND xã Ia Le đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với gia đình và người dân tìm kiếm nhưng khi mọi người có mặt tại hiện trường thì các cháu đã tử vong trước đó.