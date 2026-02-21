Việt Nam có thể cử lực lượng bảo đảm an toàn, trật tự ở Dải Gaza

(VTC News) -

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến tham dự Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong đó, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể, triển khai các lộ trình thực hiện Kế hoạch Hòa bình với ba hướng lớn:

Thứ nhất, ổn định tình hình ở Dải Gaza và bảo đảm việc thực thi lệnh ngừng bắn. Thứ hai, triển khai quá trình tái thiết lâu dài đối với Dải Gaza mà trước hết là đáp ứng những điều kiện thiết yếu của người dân ở Dải Gaza, khôi phục lại cơ sở hạ tầng, dần dần phát triển các lĩnh vực kinh tế khác nhau trên Dải Gaza. Thứ ba, xây dựng cơ sở và nâng cao năng lực, bộ máy điều hành và quản trị của người Palestine ở Dải Gaza.

"Chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực mà chúng ta có thể tham gia như chúng ta đã tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và được Liên hợp quốc đánh giá rất cao. Quân đội và công an của chúng ta có thể tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, lực lượng công an để có thể tham gia bảo đảm an toàn, trật tự xã hội ở Dải Gaza, hoặc đào tạo cho lực lượng cảnh sát ở Dải Gaza", Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam cũng có thể tham gia vào các hoạt động nhân đạo, tái thiết - lĩnh vực Việt Nam có nhiều kinh nghiệm. Đồng thời đóng góp vào nỗ lực của các đối tác quốc tế khác, đặc biệt là các tổ chức của Liên hợp quốc, tiếp tục nỗ lực tham gia hoặc ủng hộ nỗ lực nhằm tăng cường hòa bình, ổn định ở Trung Đông, hòa bình và ổn định ở Dải Gaza, nhất là bảo đảm cho các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập nhà nước của mình.

Trước đó, nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Mỹ từ ngày 18-20/2.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đó là Việt Nam sẽ đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và đồng thời đóng góp tích cực và trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Đúng như tinh thần của bài viết mới đây nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm “Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”, thông qua hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng này, Việt Nam thể hiện thiện chí và nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình ở khu vực Trung Đông và bảo đảm các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Palestine, trong đó có quyền thành lập một nhà nước Palestine ở Trung Đông.

Nhân dịp tham dự Cuộc họp, Tổng Bí thư đã trao đổi về quan điểm của Việt Nam đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông và đối với vấn đề Palestine; khẳng định quan điểm và tư tưởng của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã trải qua nhiều hy sinh, mất mát của chiến tranh, một dân tộc luôn phấn đấu cho hòa bình.

Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng hòa bình về Dải Gaza và việc Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp lần này.

Dư luận đánh giá sự tham gia của Việt Nam thể hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam, là mong muốn đóng góp cho hòa bình và phát triển của thế giới, cũng như sự nhìn nhận và tôn trọng của quốc tế đối với vị thế của Việt Nam và khả năng đóng góp của Việt Nam.