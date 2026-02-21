Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford vào Địa Trung Hải giữa căng thẳng Mỹ - Iran

(VTC News) -

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng tốc triển khai quân sự tại Trung Đông khi Tổng thống Donald Trump cân nhắc khả năng tấn công Iran.

Theo TMZ, tàu khu trục lớp Arleigh Burke USS Mahan đã hộ tống USS Gerald R. Ford trong hành trình qua eo biển. Nhóm tàu cũng được cho là có sự tháp tùng của ít nhất một khinh hạm lớp Santa Maria của Hải quân Tây Ban Nha. Trên không, máy bay tuần tra biển P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ hoạt động giám sát, cung cấp cảnh giới cho đội hình tàu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang di chuyển qua eo biển Gibraltar. (Ảnh: Daniel Ferro)

Đây là lần trở lại Địa Trung Hải của USS Gerald R. Ford kể từ khi rời căn cứ Norfolk hồi tháng 6/2025. Thời gian triển khai của tàu đã được gia hạn lần thứ hai, trong bối cảnh Washington tập trung thêm nhiều khí tài đến khu vực, bao gồm cả Nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln.

Hiện vị trí của USS Gerald R. Ford cách bờ biển Israel khoảng 4.000 km. Nếu di chuyển về phía đông, tàu có thể mất vài ngày để tới vị trí triển khai tiềm năng. Tuy nhiên, để thực hiện các đòn không kích nhằm vào Iran, không đoàn trên tàu sẽ phải bay qua không phận một số quốc gia Trung Đông.

Song song với đó, Mỹ được cho là đã điều chuyển tiêm kích tàng hình F-35 và nhiều khí tài khác khỏi cuộc tập trận NATO tại Na Uy nhằm bổ sung cho lực lượng ở Trung Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy mật độ máy bay chiến thuật, máy bay tiếp dầu và máy bay cảnh báo sớm tại các căn cứ của Mỹ ở Jordan, Ả-rập Xê Út và khu vực lân cận tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận cân nhắc phương án tấn công hạn chế nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận nhằm hạn chế chương trình hạt nhân. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết kế hoạch quân sự của Mỹ có thể bao gồm cả phương án nhắm mục tiêu vào các cá nhân lãnh đạo.

Phản ứng lại, Iran cảnh báo tại Liên hợp quốc rằng mọi căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu bị tấn công. Tehran cũng đang tăng cường biện pháp bảo vệ các cơ sở hạt nhân, trong đó có việc gia cố một số công trình tại khu phức hợp Parchin.

Giới chức quân sự Israel cho biết nước này đang duy trì mức cảnh giác cao trước các diễn biến khu vực. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel nhận định tình hình “đang tiến gần điểm tới hạn”, đồng thời không loại trừ khả năng Iran có thể tung đòn phủ đầu nếu đánh giá rằng xung đột là không thể tránh khỏi.

Việc USS Gerald R. Ford tiến vào Địa Trung Hải được xem là bước đi mới nhất trong quá trình Mỹ hoàn tất thế trận quân sự quy mô lớn, có thể hỗ trợ cho một chiến dịch không kích kéo dài nếu Nhà Trắng đưa ra quyết định cuối cùng.