Điểm danh cách đón Tết ở châu Á độc đáo đến khó tin

Trung Quốc

Vào dịp năm mới, người dân Trung Quốc thường trang hoàng nhà cửa bằng câu đối đỏ, đèn lồng đỏ, giấy đỏ và tiếng pháo rộn ràng để cầu chúc một năm an lành. Du khách khi đến đây vào dịp Tết Nguyên đán rất dễ bắt gặp sắc đỏ phủ khắp không gian, từ đèn lồng, câu đối, trang phục truyền thống đến những bao lì xì, tượng trưng cho khởi đầu sung túc.

Bên cạnh các nghi thức quen thuộc, nhiều gia đình còn dán chữ “Phúc” ngược. Theo lối chơi chữ Hán, “Phúc đảo” đồng âm với “Phúc đáo”, hàm ý phúc lành đã gõ cửa. Tập tục lâu đời này gửi gắm mong ước đại cát cho năm mới.

Các món bánh tráng miệng ăn trong ngày Tết ở Trung Quốc cũng có ý nghĩa đặc biệt. (Ảnh: Chinese New Year)

Người Trung Quốc cũng kiêng ăn thịt con giáp của năm vào đầu năm. Mâm cỗ Tết vì thế thiên về các loại bánh, nổi bật là bánh tổ (Nian Gao) làm từ nếp ngon, đường và chút gừng tươi.

Thái Lan

Tại Thái Lan, người dân bắt đầu không khí đón năm mới bằng việc cùng nhau ăn mừng, đốt pháo và tuyệt đối không làm việc, bởi họ quan niệm làm việc trong ngày đầu năm sẽ khiến cơ thể mệt mỏi suốt cả năm.

Ngoài ra, theo tập quán truyền thống, khi đến thăm người thân, mỗi người mang theo bốn quả cam làm quà; gia chủ sẽ nhận hai quả và gửi lại hai quả còn lại, như một cách trao gửi lại những lời chúc phúc tương ứng cho người tặng. Trong suốt tháng đầu năm, mọi người cũng tránh nói lời thô tục, thay vào đó chỉ trao cho nhau những câu chúc tốt đẹp và thiện lành.

Ở Thái Lan, ngày 29, 30 tháng 12 âm lịch và ngày mùng 1 tháng Giêng âm lịch còn có tên gọi khác nhau và mọi người sẽ làm những việc khác nhau. Ví dụ, ngày 29 tháng 12 âm lịch, mọi người cùng nhau đi chợ sắm đồ Tết, đến đêm giao thừa sẽ cúng tổ tiên và cầu may mắn cho năm mới. Ngày đầu năm, tức ngày mùng 1 tháng Giêng, người dân bắt đầu đi thăm họ hàng, bạn bè để chúc Tết.

Singapore

Nếu người Việt bày mâm ngũ quả ngày Tết, thì tại Singapore, quýt và dứa mới là hai loại trái cây được ưa chuộng. Trong quan niệm của người Hoa tại đây, sắc cam rực rỡ của quýt, theo cách đọc tiếng Quảng Đông, đồng âm với chữ “vàng”, tượng trưng cho sự sung túc. Vì vậy, mỗi dịp năm mới, thay vì trưng đào hay mai, nhiều gia đình và nơi làm việc chọn đặt cây quýt làm vật trang trí.

Đồ ăn ngày Tết tại Singapore.

Quýt còn được dùng làm quà biếu người thân, bạn bè với thông điệp gửi gắm tài lộc và may mắn. Bên cạnh đó, người Singapore có thói quen tặng quà theo cặp hoặc số chẵn, đồng thời tránh số 4 vì cho rằng con số này mang lại điều không may. Ngay cả tiền lì xì cũng thường được chuẩn bị thành đôi, đặt trong bao đỏ kèm theo socola.

Ngoài quýt, dứa cũng rất được ưa chuộng trong dịp Tết. Trong tiếng Phúc Kiến, tên gọi của dứa gần âm với cụm từ mang nghĩa “vượng lai”, hàm ý phú quý tìm đến. Thay vì bày nguyên quả, người ta thường dùng dứa làm nhân bánh để đãi khách trong những ngày đầu năm.

Mông Cổ

Tại Mông Cổ, đêm giao thừa là thời điểm người dân làm lễ tưởng nhớ tổ tiên, trong khi lớp trẻ quây quần hát múa đón năm mới. Từ xa xưa, nghi thức cúng lửa giữ vai trò quan trọng, bởi ngọn lửa rực cháy được xem là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng.

Ngày nay, nghi lễ này ít xuất hiện trong đời sống thường nhật, nhưng vẫn được tái hiện tại các lễ hội và điểm du lịch thảo nguyên để tạo không khí vui tươi. Khi cúng lửa, người dân tuyệt đối kiêng ném đồ bẩn, khạc nhổ, đổ nước vào lửa hoặc giơ chân qua ngọn lửa.

Philippines

Bên cạnh múa rồng, múa sư tử, Philippines - quốc gia được mệnh danh là “đất nước nghìn đảo” còn duy trì nhiều phong tục Tết độc đáo. Dịp năm mới, trang phục chấm bi xuất hiện dày đặc trên đường phố, bởi người dân tin rằng họa tiết hình tròn tượng trưng cho tiền tài và thịnh vượng.

Trước giao thừa, các gia đình còn đồng loạt mở cửa ra vào, cửa sổ, tủ và bật sáng đèn để “đón lộc”. Không khí Tết cũng trở nên náo nhiệt với tiếng kèn, còi, pháo và pháo hoa, vì người Philippines quan niệm âm thanh lớn sẽ xua đi điều xui rủi, mang lại khởi đầu thuận lợi.

Một tập tục thú vị khác là trẻ em nhảy 12 lần khi năm mới đến, với niềm tin càng nhảy cao sẽ càng mau lớn. Dù ý nghĩa ban đầu chỉ mang tính biểu tượng, trò vui này vẫn được giữ lại như một nét sinh hoạt rộn ràng mỗi dịp Tết.