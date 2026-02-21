Diện mạo cây cầu hơn 6.200 tỷ đồng bắc qua sông Cấm ở Hải Phòng
(VTC News) -
Sau 1 năm thi công, cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm sang Khu đô thị Bắc sông Cấm đang dẫn hình thành, thuộc nhóm những cây cầu hiện đại, quy mô lớn của Hải Phòng.
Hạng mục thi công vòng xoay đường dẫn lên - xuống cầu tại nút giao với đường Nguyễn Trãi - Lê Thánh Tông đang dần hình thành. Phần cầu dẫn tại khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Ngô Quyền đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.
Cầu Nguyễn Trãi là cầu dây văng có kết cấu vĩnh cửu vượt sông Cấm, phần cầu chính với chiều dài 550,6 m. Chiều dài cầu dẫn phía Thủy Nguyên 459 m, chiều dài cầu dẫn phía Ngô Quyền 466,8 m.
Gói xây dựng cầu chính dây văng do Liên danh các nhà thầu thi công đến nay đã hoàn thành khoảng 25% khối lượng, ước đạt khoảng 590/2.367 tỷ đồng.
Trước đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu gói thầu xây dựng cầu chính và dây văng thi công rút ngắn 6 tháng; gói thầu xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao rút ngắn 11 tháng so với hợp đồng; phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2027. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành công việc đúng hạn lãnh đạo thành phố giao.