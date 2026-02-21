Đóng

Diện mạo cây cầu hơn 6.200 tỷ đồng bắc qua sông Cấm ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sau 1 năm thi công, cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm sang Khu đô thị Bắc sông Cấm đang dẫn hình thành, thuộc nhóm những cây cầu hiện đại, quy mô lớn của Hải Phòng.

Hải Phòng đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông với loạt dự án cầu qua sông hiện đại, cảng quy mô lớn và các nút giao trọng điểm, tạo động lực bứt phá cho đô thị và kinh tế. Trong đó phải kể đến dự án cầu Nguyễn Trãi. (Ảnh phối cảnh dự án)

Được khởi công xây dựng từ 12/2024 và bắt đầu thi công từ 18/1/2025, cầu Nguyễn Trãi là cây cầu thứ 6 của TP Hải Phòng bắc qua sông Cấm (sau cầu Kiền, cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Máy Chai và cầu Bạch Đằng) và là cây cầu thứ 4 dẫn sang khu đô thị mới Bắc Sông Cấm. 

Cầu Nguyễn Trãi thuộc dự án nhóm A, là công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó xây lắp hơn 4.200 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 2.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cây cầu được kỳ vọng sẽ giúp xây dựng trục kết nối khu đô thị hiện hữu với Khu đô thị mới phía Bắc sông Cấm và các khu công nghiệp như: Khu công nghiệp VSIP, Tam Hưng – Ngũ Lão, Thủy Nguyên...

Cầu Nguyễn Trãi gồm 4 làn xe cơ giới, được thiết kế là cầu dây văng, phần cầu có chiều dài gần 1.500 m, riêng nhịp giữa rộng 300 m, rộng nhất so với các cây cầu trên địa bàn Hải Phòng, hai trụ tháp cao 111 m tạo thành hai cánh buồm vươn khơi, biểu tượng sự khát vọng “vươn ra biển lớn” của Hải Phòng.

Thông tin từ Ban quản lý các dự án công trình giao thông TP Hải Phòng, dự án cầu Nguyễn Trãi gồm 2 gói thầu xây lắp: Xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao; Xây dựng cầu chính dây văng. Sau 1 năm khởi công xây dựng, đến nay đạt gần 50% khối lượng công trình. 

Hạng mục thi công vòng xoay đường dẫn lên - xuống cầu tại nút giao với đường Nguyễn Trãi - Lê Thánh Tông đang dần hình thành. Phần cầu dẫn tại khu vực đường Nguyễn Trãi, phường Ngô Quyền đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. 

Phần nút giao kết nối với đường Lê Thánh Tông có kiến trúc hiện đại; mở rộng đường Nguyễn Trãi từ 18 m lên 50,5 m, kết nối với tuyến đường Lê Hồng Phong và sân bay quốc tế Cát Bi.

Cầu Nguyễn Trãi là cầu dây văng có kết cấu vĩnh cửu vượt sông Cấm, phần cầu chính với chiều dài 550,6 m. Chiều dài cầu dẫn phía Thủy Nguyên 459 m, chiều dài cầu dẫn phía Ngô Quyền 466,8 m.

Gói Xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao đến nay đã hoàn thành gần 73% khối lượng, ước đạt khoảng 1.046/1.435 tỷ đồng giá trị hợp đồng. Nút giao kết nối cầu chính với đường Lê Thánh Tông với các nhánh kết nối dạng vòng tròn, gồm 2 nhánh, tổ chức giao thông một chiều. Bề rộng mỗi nhánh là 10 m. Cầu nhánh phải dài 675,7 m; cầu nhánh trái dài 447,8 m.

Phía bờ thuộc phường Thủy Nguyên, các trụ cầu đang vươn ra sông Cấm.

Gói xây dựng cầu chính dây văng do Liên danh các nhà thầu thi công đến nay đã hoàn thành khoảng 25% khối lượng, ước đạt khoảng 590/2.367 tỷ đồng. 

Theo Ban quản lý các dự án công trình giao thông TP Hải Phòng, đến nay dự án mới giải phóng mặt bằng được 63,52 ha. Mới đây, Ban quản lý dự án có văn bản đề nghị UBND phường Ngô Quyền khẩn trương đôn đốc di dời 425 m² của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật cảng Hải Phòng và phần diện tích còn lại của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đôn đốc các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ di dời trạm biến áp, một số cột điện chiếu sáng; phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện các thủ tục chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt về địa phương quản lý, xử lý.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu gói thầu xây dựng cầu chính và dây văng thi công rút ngắn 6 tháng; gói thầu xây dựng cầu dẫn, đường dẫn và nút giao rút ngắn 11 tháng so với hợp đồng; phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2027. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để phấn đấu hoàn thành công việc đúng hạn lãnh đạo thành phố giao.

Minh Khang
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới