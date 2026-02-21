Diện mạo cây cầu hơn 6.200 tỷ đồng bắc qua sông Cấm ở Hải Phòng

Theo Ban quản lý các dự án công trình giao thông TP Hải Phòng, đến nay dự án mới giải phóng mặt bằng được 63,52 ha. Mới đây, Ban quản lý dự án có văn bản đề nghị UBND phường Ngô Quyền khẩn trương đôn đốc di dời 425 m² của Công ty CP dịch vụ kỹ thuật cảng Hải Phòng và phần diện tích còn lại của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đôn đốc các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ di dời trạm biến áp, một số cột điện chiếu sáng; phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoàn thiện các thủ tục chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt về địa phương quản lý, xử lý.