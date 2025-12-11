Đưa Hải Phòng trở thành cực hút FDI với Khu thương mại tự do đầu tiên ở miền Bắc

(VTC News) -

Sáng 11/12, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị “Khu thương mại tự do (FTZ) TP Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 226/2025/QH15, đặc biệt là việc thành lập khu thương mại tự do và các cơ chế, chính sách trong khu thương mại tự do.

Tạo đột phá từ mô hình khu thương mại tự do

Với quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, trong 11 năm liền, Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 2 con số, thuộc top đầu cả nước, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, trở thành điểm đến tin cậy của hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thu hút FDI nhiều năm liên tục và phát triển hạ tầng công nghiệp. Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định: “Hải Phòng luôn nỗ lực kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, những mô hình kinh tế đột phá và ưu việt hơn”.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) - nhấn mạnh: Hải Phòng có vị thế chiến lược trong bản đồ FDI Việt Nam và khu vực. Hải Phòng hiện nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn lũy kế hơn 50 tỷ USD, đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những kết quả ấn tượng đó đã chứng tỏ Hải Phòng đã trở thành trung tâm công nghiệp - cảng biển hiện đại, đóng vai trò điểm tựa phát triển chuỗi cung ứng khu vực phía Bắc. Hải Phòng không còn chỉ là địa phương thu hút FDI lớn và hiệu quả, mà đang khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng.

Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, Nghị quyết 226 là “khung thể chế vàng” giúp Hải Phòng bứt phá. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng Thành phố có tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế quan, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế.

FTZ Hải Phòng với những ưu đãi chưa từng có tiền lệ, không chỉ là mô hình mới, mà là 1 hướng đi chiến lược giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) phát biểu tham luận tại hội nghị.

Các ý kiến tại hội nghị nêu 3 thông điệp quan trọng: Hải Phòng cần chuyển từ “công nghiệp hóa” sang “quốc tế hóa thương mại và logistics”; FTZ phải gắn với cải cách thể chế và hệ thống hạ tầng thương mại quốc gia và FTZ Hải Phòng cần giữ vai trò dẫn dắt vùng duyên hải Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Ba yêu cầu phát triển FTZ được nhấn mạnh gồm: xây dựng chuẩn xanh - chuẩn quốc tế - chuẩn số hóa; đảm bảo năng lượng sạch và logistics hiện đại; tăng cường hợp tác phát triển cụm công nghệ cao, điện tử, vật liệu gắn với hệ sinh thái cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ.

Hội nghị khẳng định quyết tâm của Hải Phòng trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hướng tới hình thành khu thương mại tự do đầu tiên của miền Bắc, đồng thời thể hiện chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp.

Đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp quốc tế, chuyên gia kinh tế, đơn vị phát triển hạ tầng và nhiều doanh nghiệp lớn trong nước, quốc tế…tham dự hội nghị.

Doanh nghiệp Hải Phòng hiến kế thu hút FDI

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện Tập đoàn Sao đỏ nhận định: Hải Phòng hiện là đầu tàu công nghiệp và cảng biển phía Bắc với khoảng 1.700 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 50 tỷ USD, quy tụ nhiều tập đoàn lớn như LG, Pegatron, SK, GE, Bridgestone và VinFast. Năm 2025, các khu công nghiệp và khu kinh tế dự kiến thu hút 3,8 tỷ USD FDI, trong đó 77% thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao và logistics, cho thấy trọng tâm thu hút vào các ngành sản xuất gắn chuỗi cung ứng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải Phòng đạt hàng chục tỷ USD mỗi năm, phần lớn đến từ hoạt động của các dự án FDI. Thành phố cũng sở hữu hệ thống khu công nghiệp hiện đại như Nam Đình Vũ, Tràng Duệ, DEEP C, VSIP…tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đại diện Tập đoàn Sao đỏ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Dù công nghiệp Hải Phòng tăng trưởng mạnh, hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ vẫn phát triển chưa tương xứng, tỷ lệ nội địa hóa thấp ở nhiều chuỗi giá trị do doanh nghiệp Việt quy mô nhỏ, ít nhà cung ứng đạt chuẩn cho các chuỗi giá trị lớn. Quy mô doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn nhỏ, chủ yếu đáp ứng đơn hàng giá trị thấp và phụ tùng cấp 3-4, trong khi số nhà cung cấp cấp 1 và cấp 2 đạt tiêu chuẩn quốc tế vẫn rất hạn chế.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, Tập đoàn Sao đỏ kiến nghị Hải Phòng nên bổ sung ưu đãi cho các dự án FDI có cam kết nội địa hóa và R&D; thành lập quỹ phát triển công nghiệp hỗ trợ để hỗ trợ vốn nâng cấp công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một góc khu công nghiệp Nam Đình Vũ, thuộc Tập đoàn Sao đỏ.

Bên cạnh đó, cần triển khai chương trình nâng cấp năng lực nhà cung cấp, hỗ trợ doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO/IATF; xây dựng nền tảng số kết nối cung - cầu và tổ chức diễn đàn FDI - nhà cung ứng Hải Phòng hằng năm.

Đồng thời, đề xuất xây dựng trung tâm thử nghiệm - đào tạo mẫu cho nhà cung ứng, đồng thời khuyến khích các tập đoàn FDI mở trung tâm R&D tại Hải Phòng nhằm tăng cường chuyển giao công nghệ. Các chỉ số theo dõi như tỷ lệ nội địa hóa, số doanh nghiệp đạt chứng nhận quốc tế và số dự án FDI cam kết nội địa hóa cần được thiết lập để đo lường hiệu quả.