Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Myanmar, bóng đá nữ SEA Games 33 hôm nay 11/12

Trận Việt Nam đấu với Myanmar diễn ra lúc 16h hôm nay 11/12.

Kênh xem trực tiếp: Ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt.

Nhận định nữ Việt Nam vs Myanmar

Thất bại đáng tiếc trước Philippines khiến đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đối mặt với tình thế phải thắng để vượt qua vòng bảng SEA Games. Trên lý thuyết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn có thể đi tiếp nếu hòa hoặc thua. Tuy nhiên, khả năng này rất thấp bởi điều kiện bắt buộc là Philippines phải thua Malaysia.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc trước Philippines.

Đội tuyển nữ Việt Nam chơi không tồi trong 2 trận đầu tiên, kể cả khi họ thất bại trước Philippines. Thực tế, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không gặp nhiều vấn đề ở khâu vận hành và kiểm soát trận đấu. Vấn đề nằm ở những pha bóng gần khung thành đối thủ.

Sự sa sút phong độ của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến trong hoàn cảnh Ngọc Minh Chuyên chưa kịp trưởng thành tạo ra bài toán khó có lời giải cho hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam. Khi các chân sút chưa thể chỉnh thước ngắm chuẩn xác nhất, chuyện ghi bàn lại trở thành rào cản.

Đối với đội tuyển nữ Việt Nam, Myanmar không đáng sợ như Philippines hay Australia. Myanmar thi đấu có tổ chức, thể lực cũng đáng gờm nhưng thể hình không vượt trội. Họ cũng không phải đội bóng có lối chơi tấn công ồ ạt mà thiên về phòng ngự chắc. Do đó, điều quan trọng nhất đối với đội tuyển nữ Việt Nam là làm sao tận dụng được cơ hội tốt nhất có thể.