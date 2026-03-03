Đóng

TS Bùi Ngọc Sơn: Kinh tế Thái Lan khủng hoảng vì loạt 'cơn bão'

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích sâu về loạt "cơn bão" đang bóp nghẹt Thái Lan, từ bẫy thu nhập trung bình, nợ hộ gia đình kỷ lục đến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng mặt.

Thu Hà
