Ông Trump tuyên bố đang 'đánh tan' Iran, cảnh báo 'sóng lớn' vẫn chưa đến

(VTC News) -

Hôm 2/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc phỏng vấn kéo dài 9 phút với CNN và khi được hỏi về thời gian của chiến dịch tập kích vào Iran có thể kéo dài trong bao lâu, Tổng thống Trump nói: "Tôi không muốn nó kéo dài quá lâu. Tôi luôn nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài 4 tuần. Và chúng ta đang vượt tiến độ một chút so với kế hoạch”.

Cùng với đó, ông Trump cảnh báo: “Chúng ta đang đánh tan họ. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng ta đang sử dụng nó".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm thời gian dự kiến ​​của cuộc xung đột, sự ngạc nhiên của ông trước hành động trả đũa rộng rãi của Iran và kế hoạch kế nhiệm dự kiến ​​của nước này.

Theo ông Trump, tình hình tại khu vực Trung Đông sắp trở nên nguy hiểm hơn. “Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng đòn mạnh nhất. Làn sóng lớn còn chưa ập đến. Làn sóng lớn sắp đến rồi", ông Trump cảnh báo.

Và điều khiến Tổng thống Trump bất ngờ nhất cho đến nay là đòn tấn công của Iran nhằm vào Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

“Chúng tôi rất bất ngờ. Chúng tôi nói với họ rằng ‘sẽ lo liệu chuyện này’.

Khi được hỏi ai có thể trở thành nhà lãnh đạo Iran tiếp theo, ông Trump nói: "Chúng ta không biết ai là người lãnh đạo. Chúng ta không biết họ sẽ chọn ai. Có lẽ họ sẽ may mắn và chọn được người biết mình đang làm gì”.

Ông Trump cũng tuyên bố Iran mất "rất nhiều lãnh đạo" trong các cuộc tấn công ban đầu. “49 người thiệt mạng, đó là cuộc tấn công tuyệt vời", ông Trump tự hào.

Cùng thời điểm, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết mối đe dọa từ Iran đã cận kề khi ông quyết định ra lệnh tấn công quốc gia Trung Đông. Ông Trump tuyên bố chiến dịch tập kích Iran là “cơ hội tốt nhất cuối cùng” để Mỹ “loại bỏ mối đe dọa” từ Iran.

Tương tự, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết "những đòn giáng mạnh nhất vẫn còn ở phía trước", đồng thời lưu ý chính quyền ông Trump tin những mục tiêu trong chiến dịch chống lại Iran "có thể đạt được mà không cần đến lực lượng mặt đất".