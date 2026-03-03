Công nghệ 3/3: Viettel gây chú ý tại MWC26, GSMA kêu gọi hoàn tất 5G

(VTC News) -

Viettel mang hệ sinh thái công nghệ Việt đến MWC26

Ngày 2/3, MWC26 Barcelona - hội nghị thường niên về di động và công nghệ số - khai mạc, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và startup toàn cầu. Viettel tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự sự kiện. Đây là lần thứ 9 tập đoàn góp mặt tại sự kiện di động lớn nhất thế giới, khẳng định năng lực tự chủ công nghệ và vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Toàn cảnh gian hàng Viettel tại MWC Barcelona 2026. (Nguồn: Viettel)

Tại gian hàng, Viettel giới thiệu loạt sản phẩm tiêu biểu như nền tảng Viettel Cloud, giải pháp AI phục vụ y tế và giáo dục, hệ thống an ninh mạng toàn diện, cùng các ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) cho trải nghiệm số. Ngoài ra, tập đoàn còn trình diễn công nghệ 5G độc lập và các thiết bị viễn thông thế hệ mới, thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong việc xây dựng hạ tầng số.

Viettel nhấn mạnh mục tiêu không chỉ kết nối hàng tỷ người dùng mà còn thúc đẩy sáng tạo và an toàn số trong kỷ nguyên AI và 5G.

MWC26 Barcelona: Lời kêu gọi hoàn tất 5G và tăng cường an toàn số

MWC26 Barcelona diễn ra trong bối cảnh 5G, trí tuệ nhân tạo và các mối đe dọa số đang định hình lại nền kinh tế và xã hội. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc GSMA Vivek Badrinath nhấn mạnh ba ưu tiên cấp bách: Đầu tư vào mạng độc lập 5G, mở rộng tiếp cận AI minh bạch và hành động phối hợp để xây dựng môi trường số an toàn.

Sân khấu MWC26 Barcelona khai mạc, với thông điệp Trải nghiệm sức mạnh của kết nối. (Nguồn: MWC Barcelona)

GSMA cho biết ngành di động đã kết nối 5,8 tỷ người, đóng góp 7,6 nghìn tỷ USD cho kinh tế toàn cầu năm 2025, đồng thời hỗ trợ 50 triệu việc làm và hơn 800 tỷ USD thuế công. Ngoài ra, GSMA cũng kêu gọi các chính phủ và doanh nghiệp hợp tác để thu hẹp khoảng cách số, đặc biệt ở các khu vực đang phát triển.

Báo cáo Mobile Economy 2026 công bố tại sự kiện dự báo đến năm 2030, 57% kết nối di động sẽ chạy trên 5G, tạo ra 11,3 nghìn tỷ USD giá trị kinh tế. Tuy nhiên, hơn ba tỷ người vẫn chưa được kết nối, trong khi chi phí tội phạm mạng có thể tăng từ 9,22 nghìn tỷ USD năm 2024 lên 15,63 nghìn tỷ USD vào năm 2029.

Các chuyên gia tại MWC26 cũng nhấn mạnh rằng AI cần được phát triển có trách nhiệm, đi kèm khung pháp lý rõ ràng để bảo đảm an toàn và niềm tin của người dùng.

Nvidia rót 4 tỷ USD vào hai công ty quang tử

Nvidia vừa công bố khoản đầu tư chiến lược trị giá 4 tỷ USD vào hai doanh nghiệp quang tử của Mỹ: Lumentum và Coherent. Mỗi công ty sẽ nhận 2 tỷ USD nhằm phát triển công nghệ quang học phục vụ hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.

CEO Jensen Huang phát biểu tại CES 2026 ở Las Vegas vào tháng 1/2026. (Nguồn: Getty Images)

Khoản đầu tư này đi kèm các thỏa thuận mua bán nhiều năm, đảm bảo quyền tiếp cận lâu dài của Nvidia với các linh kiện laser và sản phẩm mạng quang tiên tiến. CEO Jensen Huang nhấn mạnh sự hợp tác sẽ thúc đẩy thế hệ nhà máy AI quy mô gigawatt, dựa trên công nghệ silicon photonics hiện đại.

Lumentum tập trung phát triển hạ tầng quang học cho mạng lưới AI và truyền thông thế hệ mới, trong khi Coherent chuyên về các ứng dụng quang tử hiệu suất cao. Động thái này cho thấy Nvidia không chỉ củng cố chuỗi cung ứng mà còn mở rộng năng lực nghiên cứu để duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.