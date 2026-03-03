Cận cảnh cầu vượt biển dài nhất miền Trung đang chờ thông xe ở Huế

Cầu vượt biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung chuẩn bị hoàn thành ở Huế
Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) là công trình giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư (giai đoạn 1) 2.400 tỷ đồng.
Dự án được khởi công từ cuối tháng 3/2022, dự án có tổng chiều dài hơn 7,7km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,36km. Công trình gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ, đóng vai trò kết nối liên hoàn các tuyến đường ven biển, phục vụ phát triển hạ tầng, du lịch, đô thị của TP Huế.
Để thực hiện dự án, cần giải phóng mặt bằng với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 317.187m2. Xã Hải Dương (cũ) thu hồi khoảng 196.186m2, ảnh hưởng đến khoảng 600 lăng mộ, đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản của 180 hộ dân. Phường Thuận An (cũ) thu hồi khoảng 121.000m2, ảnh hưởng 4,1ha đất rừng phòng hộ, 300 mộ xây và nhà cửa vật kiến trúc của khoảng 229 hộ dân.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News đến đầu tháng 3/2026, toàn bộ các hạng mục của công trình cầu vượt cửa biển Thuận An cơ bản hoàn thiện.
Hệ thống lan can và vỉa hè được hoàn thiện chắc chắn, đồng bộ và hiện đại. Người dân hiện có thể đi bộ lên cầu để ngắm một vùng biển rộng lớn ở Thuận An.
Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại đã được lắp đặt với kết cấu kiên cố đáp ứng yêu cầu chịu lực lớn, chống ăn mòn và tác động khắc nghiệt vùng ven biển.
Điểm nổi bật của cây cầu là hệ thống dây văng màu đỏ, neo trên hai trụ chính hình chữ A vươn cao giữa cửa biển.
Cầu dài và có độ cao ấn tượng nằm vắt ngang vùng cửa biển rộng và thoáng nên đứng cách xa hàng cây số vẫn dễ dàng nhìn thấy công trình.
Dự kiến sau khi hoàn thành và thông xe, cầu vượt biển Thuận An là một trong những công trình điểm nhấn của TP Huế. Là điểm kết nối, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội ven biển miền Trung và mở rộng không gian đô thị TP Huế.
Mặc dù công trình cầu hoàn thiện, đảm bảo kỹ thuật nhưng do đường dẫn lên cầu vẫn còn vướng mặt bằng, chưa thể hoàn thiện nên chưa thể thông xe.
Đường dẫn lên cầu đoạn phía Nam còn khá ngổn ngang, nhiều hộ dân đang trong quá trình bàn giao mặt bằng. Đoạn này có chiều dài 2,19km, dự kiến thi công kéo dài đến quý II năm nay, với điều kiện được bàn giao toàn bộ mặt bằng sớm.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế (chủ đầu tư dự án) cho biết, công tác giải phóng mặt bằng ở đoạn phía Nam hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công. Nhà thầu đang tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 26/3. Dự kiến đến quý II năm nay, giai đoạn 1 sẽ hoàn thành toàn bộ và chính thức đưa vào vận hành, khai thác.