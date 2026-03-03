Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng, có đúng?

(VTC News) -

Trong nếp sống của người Việt, rằm tháng Giêng từ lâu đã được xem là một mốc đặc biệt của năm mới. Sau những ngày Tết rộn ràng, đây là thời điểm nhiều gia đình lại hướng về bàn thờ, lên chùa lễ Phật, mong cầu cho một năm bình an. Dân gian có câu “Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, phần nào phản ánh tâm lý coi trọng ngày trăng tròn đầu tiên của năm.

Về mặt tâm thức, điều này không khó hiểu. Rằm tháng Giêng đến khi dư âm Tết vẫn còn, nhưng những lo toan của năm mới đã bắt đầu hiện rõ. Người ta nhìn lại chặng đường phía trước với nhiều mong muốn nhưng cũng không ít bất an. Trong bối cảnh ấy, việc dồn tâm sức cho một ngày lễ lớn giống như cách con người tự tìm cho mình cảm giác yên tâm, như thể “chốt lại” phần tâm linh cho cả năm.

Nhiều người đi chùa, thả đèn lồng, cúng bái để cầu an yên, tài lộc vào dịp Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Realistic Asia)

Chính vì tâm lý ấy, rằm tháng Giêng ở nhiều nơi trở nên rất nặng lễ. Mâm cúng được chuẩn bị cầu kỳ, lễ chùa đông đúc, người người khấn nguyện cho đủ việc: sức khỏe, tiền bạc, công danh, gia đạo... Khi mọi mong cầu được dồn vào một ngày, rằm tháng Giêng dễ mang dáng dấp của một cuộc “tổng cầu”, với hy vọng rằng làm đủ lễ thì cả năm sẽ yên.

Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, rằm tháng Giêng rất dễ trở thành một gánh nặng tinh thần. Làm nhiều lễ nhưng lòng vẫn lo, cúng xong mà nỗi bất an vẫn còn. Khi ấy, điều tròn đầy chưa chắc đã là tâm, mà chỉ là hình thức.

Rằm tháng Giêng trong Phật giáo: Nhắc mình tu sửa thân tâm

Theo tinh thần Phật giáo, rằm tháng Giêng không phải là ngày “linh” để xin cho nhiều hơn, mà là một dấu mốc mang ý nghĩa tu tập rất rõ ràng. Trong kinh điển Phật giáo, ngày này gắn với một sự kiện đặc biệt khi Đức Phật còn tại thế: Đại hội thánh tăng. Đó là ngày chư tăng tự hội tụ đông đủ trong sự thanh tịnh và hòa hợp, không hẹn trước, không phô trương, chỉ có tinh thần tu tập viên mãn.

Cúng bái dịp rằm tháng Giêng là cơ hội để nhìn lại giúp "tròn tâm". (Ảnh: Mystik)

Hình ảnh ấy cho thấy điều cốt lõi của rằm tháng Giêng trong Phật giáo không nằm ở lễ lạt lớn nhỏ, mà nằm ở sự tròn đầy của đời sống tu hành: Giới được giữ, tâm được an, cộng đồng sống trong hòa hợp. Nhắc đến sự kiện này gợi cho chúng ta hôm nay một câu hỏi quan trọng hơn: Mình đang sống với tinh thần nào khi bước vào năm mới?

Phật pháp không xem một ngày lễ là có thể “bù” cho cả năm sống vội vàng. Rằm tháng Giêng, vì thế, không phải là dịp dồn hết mong cầu vào một lần lễ bái, mà là lời nhắc nhẹ nhàng để mỗi người quay lại với việc sửa đổi cách sống lâu dài: Bớt nóng giận, bớt tham cầu, biết giữ lời nói và hành vi không làm khổ mình, khổ người.

Trong tinh thần ấy, việc lên chùa rằm tháng Giêng có ý nghĩa khi nó giúp con người lắng lại. Một thời tụng kinh, một khoảnh khắc tĩnh tâm, một lời phát nguyện sống hiền lành hơn cũng đã đủ. Điều quan trọng không nằm ở mâm lễ lớn hay nhỏ, mà ở chỗ sau rằm, người ta có sống khác đi hay không.

Rằm tháng Giêng cũng là dịp phù hợp để mỗi người nhìn lại những ngày đầu năm đã qua. Mình đã sống vội hay chậm, đã nói những lời làm người khác ấm lòng hay vô tình gây tổn thương? Nhìn lại không phải để tự trách, mà để điều chỉnh. Phật giáo gọi đó là sám hối theo nghĩa rất đời: nhận ra điều chưa ổn để sửa, chứ không phải để ám ảnh nặng nề với lỗi lầm.

Khi hiểu như vậy, Rằm tháng Giêng trở thành một điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng. Không cần phải “tròn lễ” theo nghĩa hình thức, mà hướng đến “tròn tâm” theo nghĩa sống có ý thức. Một năm dài không thể được quyết định bởi một ngày, nhưng một ngày tỉnh thức có thể mở ra một cách sống khác cho cả năm.

Rằm tháng Giêng, suy cho cùng, không phải để cầu cho năm mới không có khó khăn, mà để học cách đối diện với mọi khó khăn bằng một tâm thế an hơn. Khi tâm đã an, con người sẽ biết cách đi tiếp, dù đường phía trước còn nhiều thử thách. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của ngày trăng tròn đầu tiên trong năm.

