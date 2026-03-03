Mỹ nam phim 'Thỏ ơi': Từng nghi hẹn hò hoa hậu, tiết lộ gu người yêu thấu hiểu

(VTC News) -

Sau thành công của phim trăm tỷ Bộ tứ báo thủ, Quốc Anh tiếp tục được Trấn Thành lựa chọn đóng Thỏ ơi. Trong phim, Quốc Anh vào vai Ngọc Sơn – chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai). Ngọc Sơn được xây dựng là người đàn ông năng nổ, có phần hoang dã nhưng vẫn rất thương vợ.

Diễn viên Quốc Anh đóng vai Ngọc Sơn - chồng Hải Lan (Văn Mai Hương) trong phim "Thỏ ơi".

Tuy nhiên, anh liên tục bị đặt trong thế yếu: từ công việc, các mối quan hệ xã hội cho đến vị thế gia đình đều thua kém Hải Lan. Khác với hình ảnh mỹ nam quen thuộc, Quốc Anh lần này khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành anh chồng có phần bạc nhược, luôn ở “cửa dưới” so với vợ.

Những tình huống hiểu lầm càng đẩy nhân vật vào thế khó. Ngay đầu phim, một tình huống khiến mâu thuẫn bùng nổ là bức ảnh Sơn chụp cùng người yêu cũ trong buổi họp lớp. Dù cả hai không có tương tác thân mật, chỉ đứng cạnh nhau, Hải Lan vẫn nổi cơn ghen. Đáng chú ý, vai người cũ do MLee đảm nhận, càng khiến phân đoạn thêm phần thu hút.

Chia sẻ về vai diễn lần này, Quốc Anh cho biết vừa hào hứng vừa lo lắng: "Nhân vật có ngoại hình, tóc tai, cách nói năng mang hơi hướng ngây ngô, hơi ‘hãm’ một chút. Trong khi trước đây hầu hết những vai tôi đóng đều là đẹp trai, ngoan hiền, tử tế. Vai này hoàn toàn khác nên tôi cũng áp lực".

Nam diễn viên chia sẻ rằng khi đọc kịch bản, đạo diễn Trấn Thành nhận xét anh vẫn diễn giống những vai trước và yêu cầu phải thay đổi hoàn toàn. Những ngày đầu ra trường quay, anh chưa thực sự nhập vai, phải đến ngày thứ tư, thứ năm mới dần tìm được cảm xúc.

Quốc Anh có sự thay đổi ngoại hình, ''làm xấu mình'' để vào vai.

“Khó nhất là làm sao thể hiện được chàng trai nông thôn, hơi khờ và ở “cửa dưới” so với vợ. Trước đây tôi thường đóng kiểu người đàn ông galant, chu toàn, yêu thương vợ. Ở phim này thì khác, dù vẫn yêu vợ và muốn chứng tỏ bản thân, nhưng lại phải thể hiện sự yếu thế hơn. Nếu khán giả thấy tôi thay đổi thì đó là một bước tiến của tôi".

Đây là lần đầu Quốc Anh đóng cặp cùng Văn Mai Hương trên màn ảnh. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy khá thoải mái khi làm việc chung, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và phối hợp ăn ý trong từng phân đoạn. Với Quốc Anh, một trong những kỷ niệm khó quên nhất chính là cảnh hôn, phân đoạn khiến bạn diễn của anh không giấu được sự bối rối.

“Lúc đó chị Văn Mai Hương rất ngượng, đỏ bừng mặt lên... tôi thấy thành ra rất đáng yêu. Cảnh cũng phải thực hiện khoảng 5 đúp cho các góc khác nhau", Quốc Anh chia sẻ.

Quốc Anh sở hữu ngoại hình điển trai với chiều cao nổi bật 1m86.

Quốc Anh sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1,86m. Với lợi thế hình thể nổi bật, Quốc Anh bén duyên nghệ thuật từ vai trò người mẫu. Anh được biết đến sau khi tham gia Vietnam's Next Top Model và nhanh chóng nhận nhiều lời mời trình diễn tại các sự kiện thời trang.

Lấn sân sang diễn xuất, Quốc Anh góp mặt trong loạt phim truyền hình như Chúng ta của 8 năm sau, Yêu trước ngày cưới, Giấc mơ của mẹ, đồng thời xuất hiện trong các MV như Tình yêu dài lâu của MLee hay Rời bỏ của Hòa Minzy.

Năm 2019, anh có vai chính điện ảnh đầu tay với Trạng Quỳnh, đóng cùng Trấn Thành và Nhã Phương. Một năm sau, nam diễn viên tiếp tục thử sức ở thể loại kinh dị – lãng mạn qua Bí mật của gió.

Trấn Thành từng nhận xét Quốc Anh là một trong những gương mặt gen Z đáng chú ý của màn ảnh Việt nhờ ngoại hình sáng, biểu cảm linh hoạt và khả năng xử lý tâm lý ổn định. Anh còn được khen sở hữu vẻ đẹp mang hơi hướng “quốc tế”, khó đoán thuộc Hàn, Thái hay Việt Nam.

Ngoài phim ảnh, Quốc Anh đắt show chụp quảng cáo, look-book. Dù vậy, anh cho biết bản thân vẫn sống khá giản dị: ở nhà thuê, di chuyển bằng xe máy đến phim trường. Nam diễn viên ưu tiên dành thời gian và tài chính để trau dồi kỹ năng diễn xuất, định hình phong cách và hình ảnh cá nhân.

Nam diễn viên từng vướng nghi vấn ''phim giả tình thật'' với hoa hậu Tiểu Vy.

Về chuyện riêng tư, Quốc Anh từng hẹn hò kín tiếng với MLee và vướng nghi vấn ''phim giả tình thật'' với hoa hậu Tiểu Vy sau khi cả hai đóng chung phim Bộ tứ báo thủ.

Nói về tin đồn với Tiểu Vy, Quốc Anh thừa nhận từng có cảm xúc với nàng hậu khi đóng phim nhưng không được đáp lại nên chỉ là bạn. Hiện cả hai vẫn nhắn tin, trò chuyện như bạn bè.

Chia sẻ về mẫu người lý tưởng, nam diễn viên cho biết thích phụ nữ lớn tuổi, trưởng thành và thấu hiểu.“Tôi nghĩ chuyện tình yêu không quan trọng tuổi tác hay đối tượng như thế nào. Chỉ cần là người hiểu mình, có thể chia sẻ và hiểu công việc của mình là đủ", Quốc Anh nói.