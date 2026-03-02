Mỹ nhân tóc cam, xuất hiện chớp nhoáng với vai 'tình cũ' trong 'Thỏ ơi' là ai?

(VTC News) -

Sau gần hai tuần ra rạp, Thỏ ơi không chỉ thu hút khán giả bởi câu chuyện nhiều góc khuất tình yêu và hôn nhân mà còn tạo hiệu ứng trên mạng xã hội nhờ loạt cameo bất ngờ. Trong đó, nhân vật “tình cũ” với mái tóc cam nổi bật dù chỉ xuất hiện vài giây vẫn đủ khiến khán giả xôn xao.

Danh tính cô gái nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm và không ai khác, đó chính là “chị đẹp” MLee với màn cameo đặc biệt gây chú ý.

Màn cameo đặc biệt của MLee trong ''Thỏ ơi''.

Trong phim, MLee vào vai người yêu cũ của Ngọc Sơn (Quốc Anh đóng) – chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương thủ vai). Tình huống diễn ra khi Hải Lan vô tình xem điện thoại chồng và phát hiện anh từng dự tiệc sinh nhật bạn học cũ, nơi gặp lại người yêu xưa. Trong bức ảnh lưu trong máy, nhân vật của MLee nổi bật với mái tóc cam, váy trắng, đứng giữa nhóm bạn.

Dù chỉ xuất hiện vài giây, chi tiết này nhanh chóng gây xôn xao. Phân cảnh Hải Lan phóng to hình ảnh “tình cũ” và nhắc lại chuyện ngày xưa chồng mình từng si mê cô gái ấy khiến khán giả bật cười. Trên TikTok, nhiều từ khóa liên quan đến “nữ diễn viên tóc cam” và “tình cũ trong Thỏ ơi” nhanh chóng leo top tìm kiếm với hàng nghìn lượt thảo luận.

Hình ảnh hậu trường được MLee chia sẻ.

Việc khán giả đặc biệt quan tâm đến vai diễn này không chỉ vì yếu tố phim ảnh. MLee và Quốc Anh - người thủ vai Ngọc Sơn - chồng Văn Mai Hương trên màn ảnh, từng vướng nghi vấn hẹn hò.

Sau khi cùng tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2019, cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống. Cặp sao có với nhau nhiều khoảnh khắc thân thiết, tuy nhiên giữ kín chuyện tình cảm với khán giả. Họ chỉ giới thiệu nhau với cộng sự, người thân trong 7 năm yêu. Cặp sao được khán giả khen đẹp đôi, không chênh lệch nhan sắc dù MLee hơn Quốc Anh 6 tuổi.

Đầu năm 2025, MLee đăng tải dòng trạng thái khép lại hành trình gần 7 năm bên nhau, xác nhận chuyện chia tay vào dịp Valentine. Cô cho biết bản thân sống hết lòng nên không còn điều gì hối tiếc, đồng thời mong mọi suy diễn dừng lại để ai cũng có hạnh phúc riêng.

Trước đó, mạng xã hội rộ lên tin đồn rạn nứt khi Quốc Anh có nhiều tương tác thân mật bên bạn diễn Tiểu Vy trong phim Bộ tứ báo thủ. Tuy nhiên, MLee sau đó đăng ảnh cùng Tiểu Vy và khẳng định mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Cả hai vẫn luôn tôn trọng nhau trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

MLee và Quốc Anh từng có 7 năm hẹn hò kín tiếng trước khi chia tay.

MLee tên thật là Quách Tapiau Mai Ly, sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m76 cùng vẻ ngoài lai hai dòng máu Việt – Pháp nổi bật.

Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm với vai trò ca sĩ, cô có khả năng rap, chơi piano, guitar và sáng tác. MLee từng phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Party Up, Tình yêu dài lâu, Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu.

Bên cạnh âm nhạc, cô tích cực tham gia các chương trình truyền hình thực tế và ghi dấu ấn với khán giả. Năm 2023, MLee góp mặt ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên và trở thành một trong 7 “chị đẹp” chiến thắng. Năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi lọt top 5 Miss Universe Vietnam.