Giá vàng hôm nay 2/3: Trụ vững trên đỉnh cao, dự báo bật tăng trong tuần

(VTC News) -

Giá vàng đứng vững trên đỉnh cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục chiếm sóng truyền thông và thúc đẩy dòng tiền trú ẩn quay trở lại vàng và bạc.

Tâm điểm của tuần này là những biến động địa chính trị mới nhất. Căng thẳng địa chính trị nóng lên rất có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu dành cho các tài sản an toàn, tiêu biểu là vàng. Giới chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ bật tăng sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Trong khi đó, chuyên gia thị trường cấp cao James Stanley tại Forex.com, khẳng định nhà đầu tư “không có lý do gì” để nghi ngờ triển vọng tích cực của vàng, dù mặt bằng giá cao hiện nay có thể tạo ra thách thức nhất định.

Tiếp tục duy trì dự báo tăng giá, theo ông, mốc 5.238 USD/ounce đang đóng vai trò kháng cự sau khi mô hình tam giác tăng được xác nhận trong tuần, và mức này đã hai lần chặn đà tăng. Ông lưu ý việc mua đuổi ở vùng giá hiện tại có thể gặp khó khăn, song xu hướng chủ đạo vẫn là đi lên.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: kitco).

Lúc 6h ngày 2/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng (mua) - 187 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 183,8 triệu đồng/lượng (mua) và 186,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong cuộc khảo sát của Kitco News, có 18 chuyên gia tham gia khảo sát, 12 người (tương đương 67%) dự báo giá vàng sẽ vượt 5.300 USD/ounce trong tuần tới; 2 người (11%) dự báo giảm và 4 người (22%) cho rằng rủi ro tăng – giảm khá cân bằng trong ngắn hạn.

Ở cuộc thăm dò trực tuyến với 266 nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan tăng mạnh. Có 202 người (76%) kỳ vọng giá tiếp tục tăng trong tuần này; 34 người (13%) dự báo giảm và 30 người (11%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan cũng dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Ông cho rằng nền tảng của thị trường vàng đã được xây dựng trong bốn năm qua, khi các ngân hàng trung ương mua vàng với quy mô chưa từng có. Bên cạnh đó, kinh tế Mỹ suy yếu, bất ổn chính trị tại Washington, đồng USD yếu và gánh nặng nợ công lớn của Mỹ đều là những yếu tố ủng hộ đà tăng của vàng. Theo ông, nhiều chính phủ nước ngoài có xu hướng đặt niềm tin vào vàng hơn là USD.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp Darin Newsom tại Barchart.com cũng dự báo giá vàng tăng và cho rằng bối cảnh hiện tại chưa có thay đổi đáng kể. Theo ông, những bất định liên quan đến các động thái quân sự tiềm tàng của Mỹ khiến lựa chọn an toàn nhất vẫn là nắm giữ vàng.