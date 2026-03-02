Đóng

Dàn vũ khí Mỹ lần đầu xuất hiện trong chiến dịch tấn công Iran

Lần đầu tiên, siêu tiêm kích F-35 phối hợp cùng tên lửa hành trình Tomahawk và dòng drone tự sát LUCAS thế hệ mới để xuyên thủng lưới phòng không Iran.

