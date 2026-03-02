Cúng sao giải hạn có đổi vận, hay chỉ đổi cảm giác?

(VTC News) -

Dịp rằm tháng Giêng, sân nhiều chùa ken đặc người. Những tờ sớ in sẵn tên tuổi, năm sinh, sao hạn được xếp thành chồng. Người trẻ có, doanh nhân có, cán bộ hưu trí có cũng có... Không khí nghiêm trang, nhưng phía dưới lớp khói hương là một cảm giác rất đời: Bất an.

Người ta không sợ sao mà sợ biến cố: Tai nạn bất ngờ, làm ăn trục trặc, bệnh tật không báo trước... Cuộc sống càng nhiều rủi ro, nhu cầu tìm một “van an toàn tâm linh” càng tăng. Dâng sao giải hạn, vì thế, không còn chỉ là một nghi lễ. Nhiều người mong muốn biến nghi lễ này thành một cơ chế quản trị nỗi sợ.

Hiệu ứng đám đông và sức mạnh của tập thể

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “ảo tưởng kiểm soát” - con người có xu hướng tin rằng mình có thể tác động đến những điều ngẫu nhiên bằng một hành vi biểu tượng: Chỉ ăn đậu và đỗ trước kỳ thi; chọn ngày giờ đẹp ký hợp đồng, và cúng sao để… giải hạn.

Về mặt tâm lý, đó không phải là mê tín thuần túy. Đó là phản xạ tự vệ. Nó giúp con người lấy lại cảm giác chủ động giữa một thế giới khi mà mình e ngại không có khả năng làm chủ. Khi đó, một nghi lễ rõ ràng - có tên, có ngày, có danh sách - đem lại ấn tượng rằng ta đang làm điều gì đó để tự bảo vệ mình.

Con người tìm đến nghi lễ để lấy lại cảm giác kiểm soát.

Nghi lễ tạo ra cảm giác kiểm soát. Và cảm giác đó đôi khi quý hơn sự thật.

Dâng sao không diễn ra âm thầm. Nó được tổ chức tập thể. Hàng trăm, hàng nghìn người cùng tham dự. Sự đồng loạt ấy tạo ra một hiệu ứng tâm lý đặc biệt: Niềm tin được củng cố bởi số đông.

Nếu chỉ một mình làm, ta có thể nghi ngờ. Nhưng khi tất cả cùng cúi đầu, sự nghi ngờ tự động giảm xuống. Trong xã hội học, đây là cơ chế “hợp thức hóa bằng cộng đồng”. Điều nhiều người làm, bỗng trở nên hợp lý hơn trong nhận thức cá nhân. Nghi lễ, vì vậy, không chỉ là hành vi cá nhân, mà là một cấu trúc tập thể giúp xoa dịu bất an.

Một câu hỏi thường được đặt ra với sắc thái phán xét: “Sao người có học vẫn đi cúng sao?”. Nhưng tri thức không miễn nhiễm trước sợ hãi. Vấn đề không nằm ở học vấn mà nằm ở mức độ bất an mà mỗi người đang mang theo.

Con người hiện đại có thể hiểu về xác suất, về khoa học, về quản trị rủi ro và muôn vàn kiến thức. Nhưng khi đối diện bệnh tật hay khủng hoảng kinh tế, lý trí không phải lúc nào cũng đủ mạnh để trấn an cảm xúc. Khi đó, nghi lễ đóng vai trò như một liệu pháp tinh thần.

Khi nghi lễ trở thành “bảo hiểm tinh thần”

Dâng sao giải hạn vận hành gần giống một loại “bảo hiểm cảm xúc”. Người tham gia không chắc vận mệnh có thay đổi hay không. Nhưng họ mua được một thứ cụ thể: sự yên tâm.Và trong nhiều trường hợp, sự yên tâm ấy còn có giá trị tức thời hơn cả sự thật khách quan.

Sự yên tâm ấy có thể giúp họ ngủ ngon hơn, tự tin hơn khi bước vào một năm mới, vững tâm hơn trước biến cố. Ở tầng sâu, đây là nhu cầu rất người.

Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện một câu hỏi đáng suy nghĩ: Nếu ta dùng nghi lễ để xoa dịu nỗi sợ, ta có còn đối diện trực tiếp với nguyên nhân tạo ra bất an không, hay ta đang chuyển trách nhiệm sang một cơ chế siêu hình có vẻ dễ chịu hơn?

Tín ngưỡng vốn là một phần của văn hóa. Nghi lễ không tự thân xấu. Vấn đề nảy sinh khi con người tin rằng hình thức có thể thay thế cho chuyển hóa thực chất.

Nếu mọi rủi ro đều được quy về “sao xấu”, trách nhiệm cá nhân dễ bị làm mờ. Nếu mọi bất trắc đều chờ một nghi thức hóa giải, khả năng tự cải thiện có thể bị trì hoãn. Dâng sao giải hạn, vì vậy, không chỉ là câu chuyện đúng - sai. Nó là tấm gương phản chiếu cách xã hội đối diện với bất định.

Trong một thế giới ngày càng khó đoán, con người tìm đến nghi lễ để lấy lại cảm giác kiểm soát. Câu hỏi không phải là “có nên tin hay không”, mà là: Chúng ta đang dùng nghi lễ như điểm tựa tạm thời, hay như lối thoát khỏi trách nhiệm thay đổi chính mình?

Rằm tháng Giêng rồi sẽ qua. Nhưng nỗi sợ - nếu không được hiểu đúng bản chất - sẽ luôn tìm một hình thức mới để trú ngụ.