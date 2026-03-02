'Thiên vương kungfu' Trung Quốc 3 giây đánh bại hiến binh nước ngoài cao 1m9

(VTC News) -

Theo Sohu và QQ, Đỗ Chấn Cao sinh năm 1964, người Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ông xuất thân từ gia đình võ thuật, là sư huynh đồng môn với Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt. Trong giới võ thuật, ông là nhân vật nổi tiếng lẫy lừng và mang màu sắc huyền thoại bí ẩn. Đỗ Chấn Cao được tôn vinh với các danh hiệu như: “Thiên vương công phu”, “Thiên vương ngành cảnh sát”, “Chuyên gia giảng dạy đối kháng”, “Giáo sư đối kháng”…

Đồng môn của Lý Liên Kiệt là cao thủ nổi tiếng của Trung Quốc

Đỗ Chấn Cao sở hữu chiều cao trên 1m85, phong thái oai phong, quyền cước như gió. Tờ 163 của Trung Quốc từng xếp Đỗ Chấn Cao vào danh sách Top 10 cao thủ đương đại của võ thuật Trung Quốc và đó là điều không hề thổi phồng chút nào.

Đỗ Chấn Cao giảng dạy võ thuật cho cảnh sát Trung Quốc

Đỗ Chấn Cao đạt đẳng cấp Võ thuật cấp 8 của Trung Quốc, là trọng tài quốc tế hạng A; nhiều lần đảm nhiệm công tác trọng tài tại các giải vô địch thế giới, ASIAD và Giải vô địch toàn quốc về tán thủ (tán đả). Ông đạt được nhiều danh hiệu, lập được nhiều chiến công trong quá trình hoạt động.

Đỗ Chấn Cao thậm chí từng 5 lần vô địch toàn quốc tại các giải đấu đối kháng quân – cảnh và võ thuật tán đả. Ông đã xuất bản 38 tác phẩm về võ thuật, đối kháng và thi đấu.

Đỗ Chấn Cao sinh ra trong một gia đình võ thuật. Cha ông, Đỗ Trọng Huân, là giáo sư đối kháng trong giới võ thuật Trung Quốc. Sự hun đúc từ nhỏ khiến ông nuôi chí lớn lên trở thành một giáo viên dạy võ thuật cho cảnh sát.

Năm Đỗ Chấn Cao 12 tuổi, một biến cố làm chấn động đã xảy ra ảnh hưởng tới cuộc sống của ông, đó là trận động đất Đường Sơn năm 1976. Gia đình ông là nạn nhân của thảm họa ấy. Mẹ, bà nội, em trai và em gái của ông đều thiệt mạng, chỉ còn lại ông và cha sống sót, nương tựa vào nhau.

Đỗ Chấn Cao là 1 trong 10 cao thủ võ thuật đương đại của Trung Quốc

Sau đó, cha của Đỗ Chấn Cao đưa ông đến bái sư Ngô Bân, vị huấn luyện viên võ thuật nổi tiếng ở Bắc Kinh, cũng là thầy của Lý Liên Kiệt và từ đó ông chính thức bước vào con đường khổ luyện võ thuật.

Năm 1982, khi đơn vị chống khủng bố đầu tiên của Trung Quốc được thành lập tại Bắc Kinh, Đỗ Chấn Cao – khi đó đã là quán quân 5 năm liên tiếp môn tán đả và vật của thành phố Bắc Kinh, đồng thời là trợ lý huấn luyện viên tại Trường Thể thao Bắc Kinh – đã dứt khoát từ bỏ cơ hội vào đội võ thuật chuyên nghiệp để tiếp tục đào tạo nâng cao. Ông vượt qua tuyển chọn với thành tích xuất sắc và trở thành chiến sĩ đặc cảnh.

Đến năm 1985, với kỹ năng võ thuật vượt trội, Đỗ Chấn Cao được bổ nhiệm làm giáo quan võ thuật của đơn vị đặc cảnh đầu tiên của Trung Quốc.

Từ đó, ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, đến nay đã đào tạo hơn 3.000 đặc cảnh Trung Quốc. Trong số đó, 90% đã trở thành tinh anh của các đơn vị vũ cảnh; hơn 300 học viên từng lập công và nhận vinh dự.

Ông thường nói với học trò: “Học võ cũng như làm người, làm người cũng như học võ; từng chiêu từng thức đều là công phu thật, không được giả dối"

Đỗ Chấn Cao đã đào tạo ra hơn 3000 đặc cảnh Trung Quốc

Là giáo quan đặc cảnh Trung Quốc, ông thường xuyên đại diện quốc gia giao lưu với các nước. Ngày 29/9/1995, ông được mời sang giảng dạy cho lực lượng hiến binh Romania. Một học viên Romania cao 1m95, thân hình vạm võ, yêu cầu giao đấu. Theo Baidu, các học viên nói trên đều là những người được tuyển chọn, có trình độ cao.

Tờ Sohu cho biết, Đỗ Chấn Cao nhường đối phương 3 chiêu. Sau một loạt né tránh, ông tung một cú đá quật ngã đối thủ chỉ trong hai, ba giây. Sự việc lặp lại lần thứ hai, khiến học viên to con hoàn toàn tâm phục khẩu phục và bắt đầu nghiêm túc học tập.

Từng có một võ sư tìm đến thách đấu ông. Hai lần đầu bị từ chối, đến lần thứ ba người này trực tiếp đến Tổng bộ huấn luyện yêu cầu tỉ thí. Lần này Đỗ Chấn Cao chấp nhận. Kết quả, chưa đầy một phút, vị võ sư kia đã bị đánh ngã.

Được mệnh danh là “Thiên vương kungfu”

Theo Baidu, để khắc phục hạn chế của thuật đối kháng truyền thống vốn thiên về tính tấn công nhưng thiếu linh hoạt, Đỗ Chấn Cao đã lần lượt thỉnh giáo Tổng huấn luyện viên đội tuyển quyền Anh quốc gia Vương Quốc Quân, các giáo sư Chu Sĩ Bân, Trương Lập Đức của Học viện Thể thao Thượng Hải, giáo sư Vương Thủ Tín của Học viện Thể thao Bắc Kinh, đồng thời nhiều lần học hỏi phương pháp đá từ huấn luyện viên tán đả nổi tiếng Đồng Khánh Huy.

Khi có cơ hội tiếp cận cao thủ nước ngoài, ông cũng sẵn sàng học hỏi một số kỹ pháp của quyền Anh phương Tây.

Đỗ Chấn Cao đã xuất bản 38 đầu sách về võ thuật, chiến đấu và đối kháng; trong đó các tác phẩm như “300 chiêu tuyệt kỹ phòng vệ”, “Kỹ pháp tổ hợp công phòng trong đối kháng”, “Tinh hoa chế địch của quân cảnh”...

Giới đồng nghiệp quốc tế nhận xét, Đỗ Chấn Cao không chỉ võ nghệ cao cường mà võ đức cũng thuộc hàng nhất lưu. Năm 1989, Đỗ Chấn Cao đại diện Hiệp hội Võ thuật Trung Quốc làm trọng tài môn võ thuật tại ASIAD Bangkok.

Ông còn được Liên đoàn Võ thuật Quốc tế chính thức mời làm trọng tài quốc tế, nhiều lần tham gia công tác trọng tài tại Á vận hội, Đại hội Thể thao Đông Á, Đại hội Thể thao Toàn quốc… Phong cách chấm điểm công bằng, chính xác và nghiêm khắc của Đỗ Chấn Cao được chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao.

Theo Baidu, một đại diện cấp cao của Tán thủ Nhật Bản, từng ba lần dẫn đội sang Trung Quốc học nghệ từ Đỗ Chấn Cao. Sau một thời gian tiếp xúc, vị cao thủ Nhật Bản này đã khen ngợi: "Đỗ Chấn Cao mới thực sự là Thiên vương kungfu của giới võ thuật Trung Quốc!".

Dù ở bất cứ nơi đâu, Đỗ Chấn Cao vẫn tự nhận mình chỉ là một cảnh sát đặc nhiệm bình thường. Dù có nhiều cơ hội nổi danh, làm giàu, từ đóng phim, mở võ quán đến làm vệ sĩ, ông vẫn giữ lời hứa hiến thân cho công tác giảng dạy đối kháng đặc nhiệm.

Đỗ Chấn Cao từng làm trọng tài võ thuật

Từ năm 1985, nhiều hãng phim mời Đỗ Chấn Cao đóng vai chính. Năm 1986, Học viện Thể thao Vũ Hán gửi giấy báo nhập học cho ông, nhiều doanh nhân mời ông làm vệ sĩ, bỏ tiền mở võ quán cho ông.

Nhưng trước mọi cám dỗ, ông không dao động, quyết tâm theo đuổi nghề dạy võ cho lực lượng đặc nhiệm. Đỗ Chấn Cao nói: “Dù bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, tôi vẫn là một cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc. Điều này bây giờ không thay đổi, sau này cũng không thay đổi”.

Ông từng bày tỏ: “Võ học Trung Hoa bác đại tinh thâm, kỹ thuật đối kháng biến hóa khôn lường. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giảng dạy đối kháng đặc chiến có thể suy một ra ba, một đòn tất thắng, và mãi mãi chiến đấu – đó là nguyện vọng duy nhất của tôi”.