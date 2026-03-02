Thử nghiệm máy xúc điện khai thác nguyên tố hiếm trên Mặt Trăng

(VTC News) -

Hai startup công nghệ không gian của Mỹ là Astroport Space Technologies và Astrolab vừa thử nghiệm thành công ngoài thực tế mẫu máy xúc UTIPA Excavator. Đây là thiết bị chạy hoàn toàn bằng điện, được kỳ vọng trở thành "xương sống" cho các hoạt động xây dựng trên Mặt Trăng và mở đường cho những dự án thi công tự động trong tương lai.

Mục tiêu hiện nay là phát triển các thiết bị có thể đào lớp đất đá và cát trên Mặt Trăng sâu tới 3 mét, tách chiết helium-3 (một đồng vị nhẹ, ổn định của helium được cho là có trữ lượng lớn trên Mặt Trăng), sau đó đóng gói và vận chuyển về Trái Đất để phục vụ sản xuất công nghệ cao.

Jaret Matthews, CEO của Astrolab, cho biết công ty đang cung cấp nền tảng di chuyển cho công nghệ xây dựng của Astroport thông qua mẫu rover FLEX - một loại xe tự hành đa năng thiết kế cho môi trường Mặt Trăng. Ông nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững trên Mặt Trăng.

Buổi thử nghiệm máy xúc vừa qua được xem là bước chứng minh quan trọng cho UTIPA Excavator, loại thiết bị được thiết kế để san lấp và chuẩn bị mặt bằng - những công việc nền tảng nhằm đảm bảo an toàn cho các sứ mệnh ngoài không gian.

Rover FLEX kết nối với thiết bị UTIPA Excavator.

Sam Ximenes, CEO Astroport Space Technologies, cho rằng thành công này cho thấy công nghệ của họ đã sẵn sàng vận hành thực tế. Ông ví rover FLEX khi kết hợp cùng các công cụ như UTIPA sẽ đáp ứng cho ngành xây dựng trên Mặt Trăng. Theo ông, muốn phát triển kinh tế ngoài không gian thì cần xây dựng hạ tầng trước khi các tàu và sứ mệnh lớn cập bến.

Máy xúc điện đào bới lớp đất mô phỏng trên bề mặt Mặt Trăng.

Trước đó, nhiều tập đoàn thiết bị hạng nặng như Komatsu (Nhật Bản) và Vermeer (Mỹ) cũng đã nghiên cứu máy móc phục vụ khai thác trên Mặt Trăng.

Dù là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vũ trụ, helium lại khá khan hiếm trên Trái Đất và nguồn cung đang dần cạn kiệt. Điều này tạo ra áp lực kinh tế và chính trị lớn, buộc các quốc gia và doanh nghiệp phải tìm nguồn thay thế. Từ đó, một "cuộc đua không gian" mới hình thành, tập trung vào việc khai thác helium trên Mặt Trăng và đưa về Trái Đất.