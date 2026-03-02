Dự báo thời tiết ngày 2/3: Bắc Bộ đón không khí lạnh, chấm dứt nồm ẩm

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/3/2026

Ngày 2/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa ở một vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, một số thời điểm vẫn xảy ra mưa nhỏ ở nhiều nơi gây hiện tượng nồm ẩm nhẹ.

Khoảng đêm 2/3, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ngày 2/3, miền Bắc có mưa vài nơi. (Ảnh minh họa)

Từ chiều tối 2/3 đến ngày 3/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng từ 3/3, trong đó, vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 14°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông từ đêm 2/3 đến ngày 3/3. Từ 3/3, khu vực này đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Hà Nội dao động 16-18°C.

Do tác động của không khí lạnh nên từ 3/3, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/3/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C, có nơi trên 30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, khu Tây Bắc 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong đó, từ chiều tối vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.