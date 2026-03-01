Nhiều chuyến bay đi Trung Đông bị hủy, gần 4.500 khách bị mắc kẹt ở Việt Nam

(VTC News) -

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến 16h ngày 1/3 (giờ Việt Nam), tình hình hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông diễn biến hết sức phức tạp do các hành động giao tranh quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran.

Căng thẳng quân sự leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận. Điều này đã tác động trực tiếp đến lịch trình của nhiều chuyến bay đến khu vực Trung Đông, trong đó có những chuyến xuất phát từ Việt Nam.

Nhiều chuyến bay đi Trung Đông bị hủy do căng thẳng quân sự leo thang. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, hãng hàng không Qatar Airways thông báo: Do đóng cửa không phận Qatar, hãng đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến ngày 2/3.

Theo đó, tại Hà Nội (HAN), 5 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 1.565 người. Tại TP.HCM (SGN), 4 chuyến bay bị hủy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng ước tính 992 người.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Hãng đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định. Thông tin hành khách có thể cập nhật qua các kênh thông tin của đại lý bán vé/đại lý du lịch và được hãng cập nhật liên tục đến hành khách tại địa chỉ website: https://www.qatarairways.com.

Tương tự, hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam) do nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đóng cửa không phận. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại TP.HCM là 1.117 khách, tại Hà Nội là 725 khách và tại Đà Nẵng là 39 khách.

Như vậy, tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881 khách. Hãng đã thông báo hủy chuyến trực tiếp và triển khai chính sách: Đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; Hoàn vé theo quy định; Phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Trong khi đó, hãng hàng không Etihad Airways hiện tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam). Hành khách sẽ được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3/2026 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Một số chuyến bay của Turkish Airlines đến/đi từ các điểm đến sau đã bị hủy: Bahrain, Dammam và Riyadh (Ả Rập Xê Út), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tình hình hiện tại trong không phận khu vực đang được theo dõi theo thời gian thực và có thể sẽ có thêm các chuyến bay bị hủy.

Tuy nhiên, các chuyến bay tại Hà Nội và TP.HCM hiện được khai thác bình thường, không ghi nhận chậm/hủy do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên toàn cầu.

Hoạt động khai thác của các hãng Trung Đông tại Việt Nam (Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways) bị tác động đáng kể. Trước tình hình hiện nay, các hãng hàng không đã chủ động hỗ trợ hành khách thông qua các chính sách đặt vé lại (rebooking) và hoàn vé (refund), đồng thời các hãng cũng khuyến cáo hành khách kiểm tra cập nhật chuyến bay trực tuyến trước khi đến sân bay cũng như chủ động triển khai biện pháp hỗ trợ hành khách theo quy định.

Tình hình khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các nhà chức trách hàng không tại khu vực.