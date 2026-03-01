Lại Lý Huynh thua kỳ thủ Trung Quốc, bỏ lỡ phần thưởng 1,1 tỷ đồng

(VTC News) -

Giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi lần thứ 32 khép lại ngày 1/3/2026 với chức vô địch thuộc về Trình Vũ Đông sau chiến thắng trước Lại Lý Huynh ở chung kết. Ở ván lượt đi, Lại Lý Huynh cầm quân tiên và hòa trong thế trận giằng co. Sang lượt về, Trình Vũ Đông đi tiên với quân đỏ, triển khai bố cục chặt chẽ, trước khi giành thắng lợi để đăng quang.

Dù dừng bước ở ngôi á quân, Lại Lý Huynh (sinh năm 1990) vẫn tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành kỳ thủ ngoại binh đầu tiên vào chung kết Ngũ Dương Bôi. Trên hành trình đó, anh vượt qua nhiều đối thủ mạnh, đáng chú ý là chiến thắng trước Triệu Phàn Vĩ ở bán kết.

Lại Lý Huynh gặp Trình Vũ Đông ở chung kết Ngũ Dương Bôi 2026

Chung cuộc, Trình Vũ Đông nhận 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) tiền thưởng, Lại Lý Huynh giành 180.000 NDT (685 triệu đồng), hạng ba thuộc về Triệu Phàn Vĩ (100.000 NDT, khoảng 380 triệu đồng) và hạng tư là Doãn Thăng (50.000 NDT, 190 triệu đồng). Tổng quỹ thưởng giải năm nay đạt 1,1 triệu nhân dân tệ, mức cao kỷ lục, vượt chuẩn tối thiểu của hệ thống giải hạng A mới.

Giải Ngũ Dương Bôi năm nay lần đầu áp dụng cơ chế wild card, mời Lại Lý Huynh tham dự, đồng thời có bảng đấu dành cho các khu vực khác, thể hiện định hướng quốc tế hóa. So với mức thưởng 200.000 nhân dân tệ cho nhà vô địch năm 2025, con số 300.000 năm nay tăng 50%, cho thấy bước tiến trong quá trình chuyên nghiệp hóa và nâng tầm giá trị thương mại của giải đấu.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao Lại Lý Huynh và cho rằng anh đã giúp giải đấu trở nên hấp dẫn, lan tỏa hơn. Tờ Sohu bình luận: “Sau hai lượt so tài quyết liệt, chiếc cúp vô địch Ngũ Dương Bôi được Trình Vũ Đông giữ lại Quảng Châu, còn sức hút của cờ tướng, thông qua anh và đối thủ Lại Lý Huynh ở trận chung kết, đã lan tỏa tới một thế giới rộng lớn hơn”.

Trình Vũ Đông là ngôi sao đang lên của cờ tướng Trung Quốc

Tờ Sohu viết tiếp: “Việc Lại Lý Huynh nhận wild card dự Ngũ Dương Bôi và giành thành tích cao, cùng với việc giải đấu lần đầu mở cửa cho suất đặc cách, chính là biểu hiện rõ nét cho tinh thần cởi mở. Những thử nghiệm tích cực như vậy không chỉ gia tăng sức hấp dẫn cho giải đấu, mà còn tiếp thêm động lực cho sự phát triển của cờ tướng”.

Trình Vũ Đông (sinh 15/5/2001) là kỳ thủ cờ tướng Trung Quốc, quê Quảng Châu. Anh sớm bộc lộ tài năng khi vô địch nhiều giải trẻ toàn quốc các năm 2011, 2014 và 2016. Năm 2017, anh trở thành đại sư trẻ nhất Quảng Đông, giành HCV Đại hội Thể thao Toàn quốc và được gọi là “Đạm Định Ca” (anh chàng điềm tĩnh) nhờ phong cách thi đấu lạnh lùng.

Từ 2018, Trình Vũ Đông chinh chiến ở Giải tượng giáp, từng đánh bại nhiều đặc cấp đại sư. Năm 2024, anh đăng quang vòng loại Cúp Thượng Hải. Năm 2025, Trình Vũ Đông khoác áo đội Hàng Châu, đạt tỷ lệ thắng gần 70%. Với phong cách chơi cờ ổn định, mang tính sát thương, Trình Vũ Đông được gọi là "Tiểu Hứa Ngân Xuyên”.