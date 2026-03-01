XSMT 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/3/2026

Tra cứu KQXS ngày 1/3/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 1/3. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 1/3/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 1/3 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng tại Đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng ở tại Đài Đắk Lắk (XSDLK) cùng Đài Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tại Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số ở Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay số tại Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành, đảm bảo đúng kỳ quay và ngày mở thưởng. Dãy số dự thưởng trên vé phải trùng khớp với một trong các giải đã được Công ty XSKT công bố chính thức.

- Ngoài ra, vé phải còn nguyên vẹn, đầy đủ hình dạng và kích thước ban đầu, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời vẫn nằm trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định hiện hành.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé số trúng thưởng chỉ được chấp nhận thanh toán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn đủ điều kiện nhận giải.

- Theo quy định hiện hành, công ty xổ số kiến thiết phải hoàn tất việc chi trả trong vòng tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, đơn vị phát hành thường giải quyết nhanh để người trúng sớm nhận được tiền thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.