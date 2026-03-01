Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/3/2026 - XSDL 1/3

XSDL 1/3. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 1/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 1/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/3/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 1/3/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

