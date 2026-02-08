Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/2/2026 - XSDL 8/2

XSDL 8/2. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 8/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 8/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 8/2/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 8/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

